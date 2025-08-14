Các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn tích trữ hàng hóa để ổn định thị trường và duy trì giá tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (14/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000 – 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 142.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 142.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (14/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giảm, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.029 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Năm 2025 là năm đầy biến động của ngành công nghiệp hạt tiêu đen Ấn Độ khi nguồn cung hạn chế do sản lượng giảm khiến giá lên mức cao mới.

Việt Nam, Brazil, Indonesia và Ấn Độ chiếm hơn 80% sản lượng tiêu đen toàn cầu và 95% thương mại toàn cầu. Năm 2024, Ấn Độ chiếm 11% sản lượng hạt tiêu đen toàn cầu, trong đó các tiểu bang như Karnataka đóng góp 60%, Kerala 30%, và 10% còn lại đến từ TamilNadu và các khu vực khác.

Giá hạt tiêu tại Ấn Độ tiếp tục tăng trong năm 2025. Theo các chuyên gia trong ngành, giá tiêu tại Ấn Độ năm 2025 có thể cao gấp hai lần so với cuối năm 2024.

Sản lượng tiêu đen tại Ấn Độ đã giảm đáng kể do thời tiết thất thường. Lượng mưa trái mùa năm 2024, cùng với những tác động rộng hơn của biến đổi khí hậu, đã ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cây trồng, dẫn đến sản lượng chung giảm mạnh. Ấn Độ dự kiến sản lượng tiêu đạt 46.000 tấn vào năm 2025, giảm đáng kể so với mức 55.000 tấn của năm 2024.

Tình hình nguồn cung thắt chặt không chỉ xảy ra ở Ấn Độ. Các quốc gia sản xuất hạt tiêu lớn khác, bao gồm Việt Nam và SriLanka, cũng báo cáo năng suất thấp hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Sản lượng hạt tiêu của Việt Nam đã giảm từ 192.000 tấn năm 2023 xuống 183.000 tấn năm 2024 và dự kiến giảm xuống 178.000 tấn năm 2025. Sản lượng hạt tiêu của Brazil đã giảm từ 102.000 tấn năm 2023 xuống 70.000 tấn năm 2024, nhưng dự kiến tăng lên 85.000 tấn năm 2025. Ngoài ra, sản lượng tiêu của SriLanka đã giảm đáng kể từ 20.000 tấn năm 2024 xuống 14.000 tấn năm 2025.

Sự thiếu hụt này khiến giá ở các thị trường trọng điểm trên toàn thế giới tiếp tục tăng cao. Số liệu thống kê của ITC cho thấy lượng hạt tiêu xuất khẩu của Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt trên 7 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024; Giá xuất khẩu trung bình hạt tiêu của Ấn Độ trong tháng 4/2025 đạt 6.813 USD/ tấn, tăng 32,2% so với tháng 4/2024, cho dù đã giảm 4% so với tháng trước đó. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu Ấn Độ đạt 6.783 USD/ tấn, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong nửa đầu năm 2025, mặc dù vụ mùa thuận lợi, lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn giảm do các doanh nghiệp chủ động duy trì hàng tồn kho để ứng phó với biến động giá. Dự trữ này giúp tạo sự linh hoạt về nguồn cung trong thời gian tới và có thể góp phần ổn định thị trường tiêu thụ toàn cầu nếu giá cả tiếp tục biến động.

Ngược lại với Việt Nam, Brazil đã thúc đẩy xuất khẩu trong cùng kỳ bằng cách khai thác hiệu quả chênh lệch giá quốc tế. Số liệu của ITC cho thấy lượng hạt tiêu xuất khẩu của Brazil trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2024, trị giá tăng mạnh 118,5%. Sự gia tăng xuất khẩu phản ánh một cách tiếp cận thương mại linh hoạt, đặc biệt là vào thời điểm nguồn cung từ Việt Nam bị trì hoãn.

Điểm đáng chú ý trong tháng 6/2025, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giảm so với tháng trước do áp lực thị trường, trong khi giá tiêu của Brazil vẫn ổn định. Điều này cho thấy nguồn cung của Brazil không bị dư thừa, trong khi nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu tiêu của nước này vẫn ở mức cao.

Tình hình này cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược xuất khẩu giữa hai nước. Các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn tích trữ hàng hóa để ổn định thị trường và duy trì giá, trong khi Brazil phản ứng linh hoạt hơn, xuất khẩu hàng hóa khi giá cao để tối đa hóa lợi nhuận. Đây là hai hướng đi có thể tiếp tục tác động đến thương mại và giá tiêu toàn cầu trong thời gian tới.