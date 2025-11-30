Giá tiêu có tuần đi lên, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) có giá tiêu tăng mạnh nhất

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (30/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 150.000 – 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 150.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 150.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (30/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.136 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.717 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.700 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Nếu nhu cầu xuất khẩu phục hồi mạnh và lượng tồn kho giảm, thị trường có thể chứng kiến nhịp tăng nhẹ vào cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, nhu cầu từ Trung Đông, Mỹ và châu Âu có xu hướng nhích lên trong tháng 12 tới. Tuy nhiên, lượng hàng từ vụ mới dự kiến ra thị trường vào đầu quý I/2026 có thể làm giảm đà tăng giá nếu nguồn cung dồi dào.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) đánh giá, việc miễn thuế đối ứng mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam lợi thế cạnh tranh cao hơn so với nhiều quốc gia không được miễn thuế trước đây đồng thời giúp giảm chi phí nhập khẩu cho nhà phân phối Mỹ, góp phần tăng khả năng ký mới hợp đồng và nâng cao tính ổn định cho thị trường hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong năm 2026, tạo điều kiện mở rộng thị phần, củng cố quan hệ thương mại với các đối tác Mỹ và mở ra cơ hội quan trọng để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tái đàm phán giá hoặc mở rộng sản lượng theo nhu cầu tăng thêm từ phía thị trường Mỹ.

Nguồn cung sụt giảm trong khi nhu cầu trên thị trường quốc tế hồi phục khiến giá tiêu nội địa tăng mạnh.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hạt tiêu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những năm qua, giá hạt tiêu xuống mức quá thấp khiến nhiều nông hộ phải chặt bỏ để chuyển sang trồng cà phê và sầu riêng, hai loại nông sản cho thu nhập cao hơn. Do đó, khi nguồn cung hạt tiêu của Việt Nam sụt giảm góp phần đẩy giá mặt hàng này trên thị trường quốc tế tăng cao.

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 11/2025, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hơn 8.203 tấn hạt tiêu, thu về gần 52,85 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2025, nước ta đã xuất khẩu khoảng 213.432 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt hơn 1,44 tỉ USD.

Đây được xem là cột mốc quan trọng với ngành hồ tiêu, nhất là trong thời điểm nguồn cung vẫn chịu sức ép do hạn hán và mưa trái mùa diễn ra tại nhiều vùng trồng.

Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, các chính sách của các nước nhập khẩu tiêu lớn hiện nay đang tạo cơ hội thuận lợi để Việt Nam lấy lại thị phần.