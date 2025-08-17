Nông thôn Tây Bắc: Khẳng định vị thế nông sản địa phương bằng sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân

Phát huy tiềm năng sẵn có trong sản xuất nông nghiệp, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các chính sách của Nhà nước, thời gian qua, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng.

Các mặt hàng nông sản địa phương không chỉ dừng lại ở mức sản xuất truyền thống, mà đã trở thành những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận.

Xác định rõ vai trò của chất lượng và thương hiệu trong quá trình phát triển, xã Yên Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp của xã đã được nâng tầm về chất lượng, mẫu mã, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và có tính cạnh tranh cao.

Những năm qua, xã Yên Châu, tỉnh đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, các đơn vị còn được hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đặc biệt, các doanh nghiệp, HTX tích cực mở rộng thị trường thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử, hướng đi phù hợp trong thời đại số.

Hiện tại, xã Yên Châu đã có 16 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Trong đó, 3 sản phẩm vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao đợt 1 năm 2025, gồm: Tỏi đen Diệp Bách, Chè san tuyết Ôn Ốc, Tỏi đen Hoshi.

Các sản phẩm OCOP 3 sao còn lại đến từ các đơn vị tiêu biểu như: HTX Tây Bắc, HTX Tuổi trẻ 26/3, Công ty TNHH Bảo Gia 26, HTX Nông nghiệp Quyết Thắng Na Xanh và hộ kinh doanh của bà Lường Thị Như Huệ.

Nhờ đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, nông sản của Yên Châu đã chiếm lĩnh được thị trường. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng bộ các giải pháp pháp triển sản phẩm OCOP

Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Châu, tỉnh Sơn La thông tin: Xã Yên Châu sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các HTX, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP hiện có, đồng thời lựa chọn và phát triển các sản phẩm mới.

Đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ sản xuất các sản phẩm dựa trên ứng dụng công nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa, ưu tiên các sản phẩm chế biến sâu từ đặc sản địa phương, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Xã Yên Châu có tiềm năng lợi thế để phát triển các sản phẩm OCOP. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ tịch UBND xã Yên Châu cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các chủ thể OCOP sẽ được định hướng tạo sự khác biệt cho sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã, kích cỡ để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Việc khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu địa phương, gắn với đầu tư công nghệ chế biến và xây dựng thương hiệu, sẽ là chìa khóa để Yên Châu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn.