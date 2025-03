Xã vùng cao Sơn La giữ vững danh hiệu không có ma túy

Ban Chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu (Sơn La) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống và kiểm soát ma túy năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 và thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” giai đoạn 2023-2025; ra mắt mô hình “Con nuôi Công an xã”.

Theo đó, trong năm 2024 tình hình công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu (Sơn La) được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trên địa bàn xã không để hình thành các điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy; không phát hiện tội phạm ma túy, không có tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tại xã Chiềng Ngàm. Ảnh: Cao Thiên

Lập hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng nghiện ma túy, áp dụng biện pháp quản lý sau cai với 2 đối tượng. Trong năm 2024, Công an xã đã tham mưu, tổ chức 11 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân trên địa bàn với hơn 2200 người tham gia.

Cùng với đó xã đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với 215 hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Tổ chức test đối với 30 lượt người nghi sử dụng ma túy, kết quả đều âm tính.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Ảnh: Cao Thiên

Tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 105 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 11 tổ an ninh nhân dân, 11 tổ hòa giải, 11 đội dân phòng tại các bản,… Duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “Phụ nữ có chồng, con không vi phạm về ma túy”, mô hình “Trường học an toàn không ma túy”, câu lạc bộ “Thanh niên nói không với ma túy”.

Tại Hội nghị, đại diện các bản đã ký cam kết về phòng, chống ma túy năm 2025; Chủ tịch UBND xã Chiềng Ngàm đã tặng Giấy khen 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn năm 2024.

Những năm qua, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã Chiềng Ngàm được triển khai có hiệu quả. Ảnh: Cao Thiên

Tại chương trình, Công an xã đã ra mắt mô hình “Con nuôi Công an xã” Chiềng Ngàm. Cụ thể, Công an xã đã nhận 2 cháu là Lò Văn Việt (học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thuận Châu) và cháu Lò Thu Hà (học sinh lớp 8, trường THCS Chiềng Ngàm) làm con nuôi, hỗ trợ 3 triệu đồng/cháu/năm.

Đồng thời Công an xã Chiềng Ngàm hỗ trợ thêm về trang thiết bị phục vụ học tập, nhu yếu phẩm trong cuộc sống đến khi 2 cháu 18 tuổi; thực hiện từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong Công an xã.