UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình sạt lở đất tại tổ dân phố 10, 11, phường An Tường. Ảnh: UBND phường An Tường.

40 hộ dân ở phường An Tường nằm trong vùng thiên tai

Theo đó, từ tháng 6 năm 2022 đến năm 2024, trên địa thành phố Tuyên Quang (cũ) đã xảy ra nhiều đợt mưa vừa, mưa to đặc biệt do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất ở nhiều khu vực.

Theo phản ánh của các hộ dân, năm 2022, tại khu vực đồi Vi-ba, phường An Tường đã xảy ra các hiện tượng trượt sạt đất đá và hình thành vết nứt, sụt lún trên sườn đồi. Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn xảy ra của năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025, các vết nứt tiếp tục mở rộng với cường độ và quy mô rất lớn, 2 khối đất đá trượt và sạt xuống phía dưới chân đồi sát với nhà ở của các hộ dân phía dưới.

Do địa hình đồi Vi-ba, tổ 10, tổ 11 phường An Tường có độ dốc cao, phía dưới chân đồi là vách taluy dương cao, kết hợp với các đợt mưa lớn kéo dài, tại các sườn đồi đã hình thành các vết nứt chạy ngang thân đồi và cung trượt với khối lượng đất đá rất lớn, với diện tích khoảng 7.000m2 và chiều dài 700m. Hiện khối đất đá đã bị trượt, lún từ 03-05m.

Khối đất đá đã bị trượt, lún từ 03-05m tại tổ 10, 11, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: UBND phường An Tường.

Tại thời điểm các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, các khối đất, đá vẫn đang tiếp tục chuyển vị trượt, sạt xuống phía dưới chân đồi; gây nguy hiểm đến tính mạng, nhà ở và tài sản của 40 hộ dân đang sinh sống tiếp giáp phía chân đồi Vi-ba, tổ 10, tổ 11, phường An Tường và thiệt hại các công trình cơ sở hạ tầng phía trên đồi (hạ tầng kỹ thuật của Viễn thông Tuyên Quang, hạ tầng Điện lực Tuyên Quang...).

Khu vực có nguy cơ sạt lở tại tổ 10 và 11, phường An Tường được các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang căng dây, khoanh vùng cảnh báo. Ảnh: UBND phường An Tường.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tình hình sạt lở đất.

Thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; chủ động thực hiện các biện pháp sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn khi có diễn biến bất thường tại khu vực sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ, ứng phó khi có yêu cầu, kịp thời báo cáo khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin, cảnh báo hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở; thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó sẵn sàng sơ tán khi có mưa lớn xảy ra.

Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng và các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện đầu tư xây dựng công trình khắc phục sạt lở; sơ tán, di chuyển người dân đến nơi an toàn khi có sự cố xảy ra theo đúng quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.

Lực lượng Công an, dân quân hỗ trợ người dân di dời tài sản trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: UBND phường An Tường.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu phường An Tường triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Trong đó, tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ người dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ, tình huống sạt lở nguy hiểm và thực hiện các nội dung khác trong phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt.

Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng công trình để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Đồng thời, chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp để tổ chức thực hiện, trường hợp vượt quá khả năng kinh phí ngân sách của phường, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.