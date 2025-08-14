Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân Tuyên Quang cần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025 và Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” do tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công an tổ chức sáng nay (14/8), Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động về lại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Ngày hội là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân và khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. Ảnh: Mùa Xuân.

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng nhận thấy, những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

Riêng tại Tân Trào, địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai bài bản, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét; lồng ghép vào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển “du lịch đỏ” gắn với giữ gìn an ninh, trật tự. Những già làng, trưởng bản, công an viên, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên… không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, giữ yên bản làng - Đây chính là những “pháo đài an ninh Nhân dân” giữa đại ngàn Việt Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng đã kiên trì, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cả nước.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương; đồng thời sáng tạo thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp ở địa phương, mục tiêu cao nhất là tất cả vì Nhân dân; tận dụng thời cơ sáp nhập hành chính để tạo bước đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra động lực phát triển mới cho cả vùng trung du – miền núi phía Bắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Tổng Bí thư đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát huy thế trận lòng dân – nền tảng quan trọng nhất trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Người dân cùng các em học sinh tặng Tổng Bí thư cây đàn Tính – một nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Tày tại xã Tân Trào. Ảnh: Mùa Xuân.

Tổng Bí thư mong muốn Nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an.

Tổng Bí thư tin tưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tân Trào và toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục vươn xa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.