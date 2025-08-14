Khẳng định quyết tâm ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Dương Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I là dấu mốc đặc biệt, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội sẽ tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của các xã trước sáp nhập giai đoạn 2020-2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Hà Thanh

Theo báo cáo chính trị, giai đoạn 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, biến đổi khí hậu và điều kiện kinh tế còn hạn chế, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Một số kết quả nổi bật gồm: Giá trị sản phẩm bình quân/ha canh tác đạt 117 triệu đồng; sản lượng lương thực đạt hơn 8.350 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt trên 8.000 tấn/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,62%/năm; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; trên 99,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Ông Dương Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững; quốc phòng được đảm bảo.

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Bùi Đức Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương những kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Thịnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong phát triển sản xuất chè, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh trật tự và củng cố hệ thống chính trị.

Ông Bùi Đức Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Phú Thịnh cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi cơ cấu hợp lý, ưu tiên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quan tâm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa; duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Bùi Đức Thuận cũng nhấn mạnh, Phú Thịnh cần phát huy lợi thế là vùng sản xuất chè trọng điểm của tỉnh, gắn sản xuất với du lịch sinh thái, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu mạnh, hướng tới thị trường rộng lớn.

Kỳ vọng Phú Thịnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh và các mục tiêu phát triển của xã giai đoạn 2025-2030. Một số chỉ tiêu quan trọng được đặt ra như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân đạt 11%/năm; sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 9.020 tấn/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo cơ bản bằng 0 vào năm 2030; 100% các thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thịnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội sẽ nhanh chóng được triển khai vào thực tiễn, tạo động lực đưa Phú Thịnh phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh.

5 nhiệm vụ trọng tâm:



1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; trọng tâm là tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ.



2. Tập trung rà soát, điều chỉnh, lập các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của xã. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm xã và hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.



3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; phát triển cây chè, nâng cao giá trị sản phẩm trà gắn với từng bước hình thành phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa trà. Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất và các lĩnh vực của đời sống xã hội.



4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển văn hoá, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa, lịch sử truyền thống; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh.



5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



3 đột phá phát triển:



1. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; thu hút đầu tư đảm bảo hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.



2. Thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ và nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.



3. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển cây chè, sản phẩm trà và văn hóa trà gắn với từng bước hình thành phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.