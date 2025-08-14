Nông thôn Tây Bắc: Nỗi đau mất mát và nghĩa tình đồng bào nơi vùng lũ Chiềng Sơ

Xã Chiềng Sơ thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Xã Chiềng Sơ (Sơn La) chịu nhiều mất mát trong trận mưa lũ vừa qua, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê ban đầu, trận lũ ống, lũ quét xảy ra trong hai ngày 26 và 27/7 đã cướp đi sinh mạng của 4 người dân, cuốn trôi hoàn toàn 14 ngôi nhà và làm hư hại 247 căn nhà khác. Hàng trăm hecta hoa màu bị vùi lấp trong bùn đất, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống trên địa bàn bị phá hủy nghiêm trọng. Ước tính tổng thiệt hại lên tới hơn 80 tỷ đồng.

Khắp xã Chiềng Sơ, đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh tan hoang của những căn nhà đổ nát, ruộng đồng ngổn ngang bùn đất. Trận lũ không chỉ cuốn đi tài sản, mà còn lấy đi sinh kế và hy vọng của nhiều gia đình nghèo nơi đây.

Xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Ảnh: Văn Ngọc

Báo Nông Thôn Ngày Nay chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng lũ Chiềng Sơ

Trước hoàn cảnh khốn khó mà người dân Chiềng Sơ đang gánh chịu, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/ Trang Tại Việt đã tổ chức một chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa. Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực cho người dân vùng lũ.

Trong chuyến đi này, đoàn đã trao 50 suất quà tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cùng hơn 1.000 bộ quần áo mới tới tận tay các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Tổng giá trị hỗ trợ hơn 125 triệu đồng, một nguồn động viên thiết thực trong lúc bà con cần nhất.

Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Vinh

Anh Quàng Văn Biên, trú tại bản Huổi Sại, xã Chiềng Sơ nghẹn ngào chia sẻ: Trận lũ vừa rồi đã cuốn sạch nhà cửa, tài sản của gia đình tôi. Hiện tại, 8 người trong nhà đang phải ở tạm tại trường mầm non. Cuộc sống thực sự quá khó khăn. Tôi rất cảm ơn Báo Nông thôn Ngày nay đã không quản đường xa, đến với chúng tôi và chia sẻ trong lúc hoạn nạn.

Chung cảnh ngộ, chị Lường Thị Lượng, một người dân khác ở xã Chiềng Sơ, cũng rớm nước mắt nói: Nhà cửa, đồ đạc không còn gì sau trận lũ. Cả gia đình tôi giờ phải nương nhờ ông bà nội. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự an ủi tinh thần rất lớn, giúp tôi có thêm niềm tin để đứng dậy, bước tiếp.

Đại điện Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Thào A Sử, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La cho biết: Trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 7 đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, để lại hậu quả đau lòng.

Sau lũ, địa phương đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, các lực lượng quân đội, công an và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện. Những sự sẻ chia kịp thời này chính là nguồn động lực giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống.

Ông Thào A Sử, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La trao quà cho các gia đình. Ảnh: Phạm Hoài

Đại diện Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại và lãnh đạo xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: Phạm Hoài

Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt trao hơn 1.000 bộ quần áo mới cho xã Huổi Một. Ảnh: Văn Ngọc.



