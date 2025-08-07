Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong trận lũ lịch sử tại xã Chiềng Sơ (Sơn La)
07/08/2025 12:05 GMT +7
Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8 xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La khiến 4 người tử vong, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn trôi mất tích đã được tìm thấy trên địa phận tỉnh Thanh Hóa.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề
Theo thông tin mới nhất báo Dân Việt nắm được, thi thể của anh Lò Văn Th., nạn nhân cuối cùng trong số 4 người mất tích do lũ cuốn tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La đã được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Trao đổi với phóng viên, bà Lò Lan Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La cho biết: Khoảng 11 giờ trưa ngày 6/8, Công an xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa đã thông tin đến Công an xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La về việc phát hiện một thi thể bị lũ cuốn trôi.
Sau khi nắm được thông tin, xã Chiềng Sơ đã cử đoàn công tác cùng gia đình đi xác minh. Đến 12 giờ đêm 6/8, nạn nhân được xác định là anh Lò Văn Th., bị lũ cuốn trôi tại xã Chiềng Sơ. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ cho biết thêm, trận mưa lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng trên địa bàn xã. Mưa lũ làm 4 người tử vong, 261 ngôi nhà bị ảnh hưởng (trong đó có 14 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn), hàng trăm ha hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi, nhiều đoạn đường, cầu, cống cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, ước tính thiệt hại trên 80 tỷ đồng.
Hiện nay, chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định đời sống, đặc biệt là đối với những hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi.
Một số hình ảnh cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
