Bắc Ninh sẽ khởi công siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và đường kết nối 120m với Hà Nội vào ngày 19/8

Theo công văn ngày 12/8 của UBND tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh); Tuyến đường kết nối tỉnh lộ 285B với sân bay Gia Bình (295C) - Tuyến đường giữa sân bay Gia Bình; Các dự án tái định cư, công trình di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ GPMB các dự án liên quan (với tiến độ gấp rút, dự kiến hoàn thành Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, khai thác chuyến bay đầu tiên trong năm 2026);

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh: Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khi đủ điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chủ động rà soát; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung có liên quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Chuẩn bị san lấp mặt bằng khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào ngày 19/8. Vị trí khởi công dự kiến tại thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đối với Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2: Giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án: (1) Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), (2) Tuyến đường kết nối tỉnh lộ 285B với sân bay Gia Bình (295C) - Tuyến đường giữa sân bay Gia Bình, (3) Các dự án tái định cư, công trình di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ GPMB các dự án liên quan khi đủ điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật.

Cũng tại công văn này, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự kiến giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 làm cơ quan đầu mối và được ủy quyền làm cơ quan ký kết hợp đồng dự án đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bắc Ninh trong hệ thống các dự án: (1) Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, (2) Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), (3) Tuyến đường kết nối tỉnh lộ 285B với sân bay Gia Bình (295C) - Tuyến đường giữa sân bay Gia Bình, (4) Các dự án tái định cư, công trình di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ GPMB các dự án liên quan.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung có liên quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Được biết, sau khi Bộ Xây dựng có quyết định số 1204/QĐ-BXD ngày 1/8 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tỉnh Bắc Ninh đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để chính thức khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào ngày 19/8 tới đây.

Theo quyết định này, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nằm trên địa bàn 4 xã: Nhân Thắng, Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao (thuộc địa bàn 2 huyện Gia Bình và Lương Tài trước đây) với tổng diện tích quy hoạch lên đến 1.960ha, có 4 đường băng cất hạ cánh là sân bay cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO. Giai đoạn đến năm 2030, sân bay Gia Bình được thiết kế với công suất 30 triệu hành khách, 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; đến năm 2050 công suất vận tải hành khách đạt 50 triệu người/năm và công suất vận chuyển hàng hóa đạt 2,5 triệu tấn/năm.