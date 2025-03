Công an Sơn La tiếp nhận nhiệm vụ mới để phục vụ người dân tốt hơn

Công an Sơn La tiếp nhận 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành

Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông - Vận tải; lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và truyền thông; cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ người dân tốt hơn.

​Tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La ngày đầu tiên sau khi Công an tỉnh chính thức triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý. Mọi hoạt động như tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện; tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện, phối hợp tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng quy định, quy trình, quy chế hoạt động cai nghiện cho học viên… được vận hành liên tục, không bị ngắt quãng. Cơ sở hiện đang quản lý 1.926 học viên, trong đó tại trụ sở chính cơ sở 1.561 học viên.

Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La hiện đang quản lý 1.926 học viên. Ảnh: Trung Hiếu

Các học viên lao động học nghề kết hợp giáo dục, xoá mù theo quy định của Nhà nước. Công an tỉnh Sơn La còn xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở điều trị nghiện, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, thực hiện tuần tra canh gác, bảo vệ đảm bảo không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Nhiệm vụ mới nhưng các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận công việc, học hỏi, hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

​Thiếu tá Đào Duy Huấn, Đội trưởng Phòng PC04 Công an tỉnh Sơn La cho biết: Đến nay, ngày 1/3/2025 lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã tiếp nhận, chuyển giao công tác Quản lý cai nghiện ma túy và quản lý sau cai từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để điều hành hoạt động, không để bị gián đoạn. Trong quá trình hoạt động thì cũng có một số vướng mắc, khó khăn như đây là lĩnh vực công tác mới của ngành Công an do đó chúng tôi đã vào tiếp nhận, nghiên cứu, học hỏi về cách thức quản lý, vận hành của bộ máy cũ, đúc kết và tham mưu đưa ra cách làm để phù hợp với lực lượng công an và tình hình hiện nay.

Công an tỉnh Sơn La đã tiếp nhận, chuyển giao công tác Quản lý cai nghiện ma túy và quản lý sau cai từ Sở Lao động - Thương binh. Ảnh: Trung Hiếu

Công an Sơn La tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe

​Thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; công tác quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Để công tác tiếp nhận bảo đảm kịp thời, trên nguyên tắc mọi hoạt động được diễn ra liên tục, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, mở các lớp tập huấn, cử cán bộ nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở, vật chất, con người đảm bảo cho việc vận hành phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về sát hạch lái xe. Ảnh: Trung Hiếu

Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Ngày hôm nay tại 13 điểm các xã, thị trấn đã tổ chức tiếp nhận các thông tin của công dân đến đổi, cấp đổi giấy phép lái xe để phục vụ cho bà con được thuận lợi nhất, tránh việc phải đi lại xa xôi, thì hiện nay bà con nhân dân đã có thể đến các xã nơi phòng giao thông giao nhiệm vụ để thực hiện việc tiếp nhận thông tin của người dân là cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn toàn tỉnh với phương châm không để bị muộn, bị chậm ảnh hưởng đến nhu cầu của nhân dân.

​Việc tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ 4 sở là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, lực lượng Công an Sơn La quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phục vụ Nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.