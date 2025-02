Sơn La: Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện nhận công tác tại đơn vị mới

Thực hiện Đề án số 25-ĐA/DUCA, ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an đơn vị, địa phương hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định giải thể Công an các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ, Công an thị xã Mộc Châu và Công an thành phố Sơn La.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ Công an huyện Yên Châu. Ảnh: Trần Sơn

Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La điều động 59 đồng chí lãnh đạo Công an cấp huyện giữ chức vụ lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; 1 đồng chí lãnh đạo Công an huyện giữ chức vụ Trưởng Công an xã; 637 đồng chí chỉ huy và cán bộ cấp đội của Công an cấp huyện về các phòng Công an tỉnh; 410 đồng chí đến nhận công tác tại các xã; 49 đồng chí từ Công an các xã về các phòng Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Đối với các đồng chí được điều động, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.