Lai Châu: Khai mạc chương trình nghệ thuật mừng tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên

Chương trình nghệ thuật mừng tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên (Lai Châu) lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 vừa khai mạc tối qua (31/8) tại sân vận động thị trấn Than Uyên, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới xem.

Than Uyên khai mạc chương trình nghệ thuật chào mừng tết Độc lập

Chương trình tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên được tổ chức hàng năm Ông Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Chương trình tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên được tổ chức hàng năm. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của các dân tộc, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và người dân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình nghệ thuật mừng tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chương trình tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023 diễn ra từ ngày 31/8 - 2/9/2023, với nhiều hoạt động hấp dẫn: Hội thi văn nghệ dân gian dân tộc Mông; "Hương sắc ẩm thực Than Uyên"; thi giã và làm bánh giầy; thi đấu các môn thể thao dân tộc, giải đua thuyền đuôi én. Đặc biệt là giải đua mô tô địa hình "Than Uyên Enduro Challenge Cup 2023" lần đầu tiên được tổ chức sẽ là điểm nhấn thu hút Nhân dân và du khách.

Chương trình tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023 diễn ra từ ngày 31/8 - 2/9/2023. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đồng bào các dân tộc trong huyện và du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, đêm nhạc thanh niên và được chiêm ngưỡng màn múa xòe "Lung linh sắc màu Tây Bắc". Người dân và du khách đến với Ngày hội còn được hòa mình vào các Lễ hội Kin Pang dân tộc Thái đen; Lễ hội Mừng cơm mới dân tộc Khơ Mú; Tham quan không gian trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP, ảnh đẹp du lịch Than Uyên và biển, đảo Việt Nam…