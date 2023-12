Với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và sự cố gắng, nỗ lực của các nhà thầu, dự án nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Than Uyên đi bãi đỗ xe Pù Quải, xã Mường Cang và đi bản Thẩm Phé, xã Mường Kim đã sắp sửa hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Than Uyên nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch

Dự án nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Than Uyên (Than Uyên, Lai Châu) đi bão đỗ xe Pù Quải (Mường Cang, Than Uyên) và đi bản Thẩm Phé (Mường Kim, Than Uyên) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên làm chủ đầu tư. Thi công dự án là liên danh Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Khánh Hưng và Công ty TNHH xây dựng Tuyền Phương.

Với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, dự án có quy mô đầu tư nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường, với tổng chiều dài là 11,3km, trong đó tuyến đường đi bãi đỗ xe Pù Quải dài 6,8km, được thiết kế theo quy mô đường cấp V miền núi.

Dự án nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Than Uyên đi bãi đỗ xe Pù Quải, xã Mường Càng và đi bản Thẩm Phé xã Mường Kim đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Hoàng Văn Toan – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên, cho biết: Tuyến đường từ thị trấn Than Uyên đi bãi đỗ xe Pù Quải và đi bản Thẩm Phé được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương. Đây cũng là tuyến đường giao thông liên xã, kết nối trung tâm huyện Than Uyên với vùng lòng hồ thủy điện Bản Chát, thuộc các xã: Mường Cang, Mường Kim, Pha Mu và Tà Hừa.

Clip: Than Uyên nâng cấp đường giao thông kết nối trung tâm huyện với vùng lòng hồ thủy điện Bản Chát

"Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã này, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái vùng lòng hồ thủy điện Bản Chát và khu du lịch cộng đồng bản Thảm Phé, xã Mường Kim, bản Huổi Bắc, xã Pha Mu. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đưa Than Uyên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025" – ông Toan nhấn mạnh.

Theo anh Nguyễn Hữu Đức – cán bộ kĩ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên, quá trình triển khai dự án gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về mặt bằng. Đây là công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, nên không có đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, mà là người dân hiên đất. Toàn tuyến có khoảng 30 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nỗ lực hoàn thành dự án

Nhà thầu đang tổ chức cho công nhân thamt bê tông nhụa asphalt. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong việc vận động người dân hiến đất, phần lớn bà con đều đồng thuận, tình nguyện hiến đất. Tuy nhiên, có một vài hộ lúc đầu không nhất trí. Các hộ yêu cầu phải bồi thường thì mới giao mặt bằng, nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Sau nhiều lần được chủ đầu tư và chính quyền địa phương giải thích, thuyết phục, các hộ dân đã nhận ra được lợi ích từ việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường, nên đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công" – anh Đức thông tin.

Có mặt trên công trường thi công tuyến đường từ thị trấn Than Uyên đi bãi đỗ xe Pù Quải, chúng tôi chứng kiến không khí lao động khẩn trương của các công nhân nơi đây. Hơn chục công nhân, xe máy đang tất bật với các phần việc: Thổi bụi, tưới nhựa dính bám, thảm bê tông nhựa nóng… tạo nên bầu không khí lao động hối hả, nhộn nhịp trên công trường.

Dự án nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Than Uyên đi bãi đỗ xe Phù Quải xã Mường Cang và đi bản Thẩm Phé (Mương Kim) hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Than Uyên phát triển. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn trong quá trình thi công, anh Nguyễn Văn Hiệu – cán bộ kĩ thuật Công ty TNHH xây dựng Tuyền Phương, cho biết: Công ty chịu trách nhiệm thi công hạng mục mặt đường, thảm bê tông nhựa asphalt. Mùa mưa vừa rồi, trên tuyến có nhiều vị trí bị sạt lở taluy dương, khiến đất đá sạt xuống nền đường. Công ty phải tổ chức cho công nhân tiến hành hót sạt sụt, dọn nền đường. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công của đơn vị. Hơn nữa, ở một số vị trí cống, cắt cua mở rộng, một số hộ dân chậm bàn giao mặt bằng nên cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Theo anh Hiệu, trước những khó khăn đó, nhà thầu đã tăng cường nhân lực, xe máy, khắc phục khó khăn, nỗ lực thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đến thời điểm này, Công ty đã thi công đạt hơn 90% khối lượng. Công ty đang tăng cường thêm xe máy, nhân lực, phấn đấu hoàn thành, bàn giao dự án trước tết Dương lịch.

Chủ đầu tư đang đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trước Tết Dương lịch. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Cùng với đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên đặc biệt chú trọng tới chất lượng công trình. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên cử cán bộ giám sát, kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu thi công đúng thiết kế và tiến độ theo hợp đồng ký kết" – anh Đức cho biết.

Cũng theo anh Đức, đến thời điểm này, tuyến đường đi bản Thẩm Phé đã thi công xong. Tuyến đường từ thị trấn Than Uyên đi bãi đỗ xe Pù Quải cũng sắp sửa hoàn thành việc thi công thảm bê tông nhựa nóng mặt đường. Khi dự án hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong vùng, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái vùng lòng hồ thủy điện Bản Chát và du lịch cộng đồng các bản Thẩm Phé, Huổi Bắc trên địa bàn huyện.