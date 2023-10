Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải: Than Uyên cần xác định rõ sản phẩm chủ lực để phát triển

Sau khi kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Than Uyên, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã đưa ra nhiều chỉ đạo đối với huyện Than Uyên, trong đó ông Hải nhấn mạnh địa phương cần xác định rõ sản phẩm chủ lực để có định hướng phát triển…

Theo đó, ngày 12/10, Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu do ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Than Uyên.



Đoàn công tác làm việc với huyện Than Uyên có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn mới ở Than Uyên

Trước khi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại xã Tà Mung và nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, xã Tà Mung luôn đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tận dụng tiềm năng, lợi thế để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn...



Cùng đi và làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu, phía huyện Than Uyên có đại diện lãnh đạo UBND huyện và trưởng một số phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND huyện và phòng chuyên môn xã Tà Mung. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo báo cáo của huyện, thực hiện các chỉ tiêu về nông nghiệp: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 33.298 tấn, đạt 100,3% kế hoạch tỉnh giao; tổng đàn gia súc 55.650 con, đạt 99,4% kế hoạch, tổng đàn gia cầm ước đạt trên 340.000 con, đạt 100% kế hoạch. Toàn huyện hiện có 14 cơ sở chăn nuôi trâu tập trung, tổng đàn tại cơ sở chăn nuôi tập trung 326 con, đạt 326% nghị quyết. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 193,9 ha, đạt 102,6%. Trong năm đã phát triển mới 155 lồng cá, nâng tổng số lồng cá trên lòng hồ thủy điện lên 977 lồng. Tổng diện tích rừng hiện có 33.871,02 ha. Diện tích thực hiện khoán bảo vệ rừng 28.707,8 ha.



Huyện thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ các đề án, nghị quyết như: Hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa, hỗ trợ phát triển chè, hỗ trợ kinh phí làm chuồng trại chăn nuôi tập trung, hỗ trợ trồng cỏ và cây thức ăn cho gia súc, hỗ trợ nuôi cá lồng, hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP, hỗ trợ trồng, chăm sóc rừng... Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của thời tiết, sự khắc nghiệt của thiên tai đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và tiến độ triển khai, thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp của huyện; một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn quy mô nhỏ, nguồn lực kinh tế hạn chế...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đánh giá tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg, huyện Than Uyên có 2 tiêu chí đạt là tiêu chí 3 (thủy lợi và phòng chống thiên tai), tiêu chí 4 (điện) và 7 tiêu chí chưa đạt.

Đánh giá tiêu chí theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Hiện nay huyện Than Uyên có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Ta Gia, Mường Mít, Hua Nà, Mường Cang (chiếm 63,64%). Bình quân đạt 12,09 tiêu chí/xã.

Đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Xã Pha Mu chỉ đạt 6/19 tiêu chí và có 13 tiêu chí chưa đạt.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc với huyện Than Uyên ngày 12/10. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại buổi làm việc, đại biểu huyện Than Uyên cũng đã thống nhất một số giải pháp để hoàn thành mục tiêu như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của Nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch theo các quy định mới của Trung ương theo hướng kế thừa có chọn lọc, loại bỏ những nội dung không phù hợp; tập trung thực hiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo gắn với việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn...

Bàn giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Thành viên Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu cũng tham gia các ý kiến về triển khai thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát đối với các tiêu chí còn vướng, khó thực hiện để báo cáo tìm cách tháo gỡ; thực hiện nhiệm vụ quy hoạch gắn với việc sử dụng đất, quy hoạch đất; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng...

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc với huyện Than Uyên. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Về nhiệm vụ trong thời gian tới, xã Tà Mung quan tâm đến nhiệm vụ tổ chức sản xuất, tạo sinh kế cho người dân; quan tâm đến công tác quy hoạch gắn với các nhiệm vụ trên cơ sở nhu cầu của người dân, gắn với tổ chức sản xuất, hạ tầng, nguồn lực…

Cùng với đó, phải từng bước thay đổi tư duy, nhận thức cho người dân, để người dân trở thành chủ thể, chủ động trong xây dựng nông thôn mới, có khao khát vươn lên trong lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình. Cần có tư duy trong liên kết sản xuất, từ đó tạo sinh kế, tạo việc làm và tạo ra sản phẩm chất lượng. Muốn làm được điều đó phải thay đổi được tư duy, nếp sống cho người dân, thu hút doanh nghiệp, lựa chọn đối tượng chủ trì liên kết…

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh Than Uyên cần chủ động phối hợp với các địa phương khác xác định rõ sản phẩm chủ lực của mình để có định hướng phát triển

Đối với huyện Than Uyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị cần quan tâm thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và phải được thực hiện một cách bài bản để là cơ sở pháp lý, tạo cơ chế khơi thông nguồn lực, có quỹ đất…