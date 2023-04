Ngày 15/4, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Than Uyên với 322 hộ dân thuộc diện tái định cư thủy điện Bản Chát.

322 hộ dân đối thoại trực tiếp về chế độ, chính sách TĐC ở huyện Than Uyên, Lai Châu.

Huyện Than Uyên đối thoại trực tiếp với người dân

Các hộ dân trên hiện đang sinh sống tại các xã Mường Than, Mường Mít, Phúc Than, Tà Mung, Mường Cang, Pha Mu, thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên và xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên. Đây là những hộ dân có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại kéo dài hàng chục năm, qua tất cả các cấp và đã được giải quyết những bà con chưa đồng thuận.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Lò Văn Hương khẳng định tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân liên quan đến chế độ và chính sách tái định cư thủy điện Bản Chát.

Đồng thời, mong muốn các công dân qua buổi đối thoại sẽ hiểu rõ về những quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lai Châu về thực hiện chính sách tái định cư; hiểu rõ việc làm đúng, việc làm sai, tránh tình trạng do thiếu hiểu biết dẫn đến đơn thư khiếu lại vượt cấp và kéo dài làm mất an ninh trật tự, đôi khi còn vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của nhân dân.

Đơn thư khiếu kiện, khiếu nại của nhiều hộ dân ở huyện Than Uyên, Lai Châu kéo dài hàng chục năm, qua tất cả các cấp và đã được giải quyết những bà con chưa đồng thuận. Ảnh Tuấn Hùng

Được biết, Dự án Thủy điện Bản Chát là dự án quan trọng cấp quốc gia do Thủ tướng chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.

Dự án có công suất 220 MW, khi đưa vào sử dụng đã giải quyết tình trạng thiếu điện lưới trong những năm qua, đồng thời cũng đóng góp cho Lai Châu một nguồn thu ngân sách lớn hàng năm.

Để thực hiện dự án thủy điện Bản Chát, công tác giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư rất lớn; phải di chuyển, bố trí tái định cư cho 2.662 hộ/15.413 khẩu.

Trong đó, tái định cư tập trung gồm 10 khu, 44 điểm với 2.276 hộ/13.068 khẩu; tái định cư tự nguyện gồm 386 hộ/2.345 khẩu trên địa bàn hai huyện Than Uyên và Tân Uyên.

Hợp phần tổ chức tái định cự của Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư và áp dụng cơ chế chính sách về di dân tái định cư theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 giống như dự án thủy điện Sơn La.

Ảnh Tuấn Hùng

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án hoàn thành cơ bản về di chuyển dân sắp xếp chỗ ở, chi trả chính sách vào năm 2012; đến năm 2018, một số chính sách khác còn lại cũng được hoàn thiện.

Sau hơn 15 năm kể tư khi bắt đầu triển khai thực hiện di chuyển dân về các khu, điểm tái định cư, hiện nay đời sống nhân dân các khu điểm tái định cư đã cơ bản ổn định, nhiều hộ có cuộc sống và kinh tế khá giả hơn trước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, từ năm 2006 đến 2021, huyện Than Uyên có 990 đơn kiến nghị và phản ánh được người dân gửi đến các cơ quan chức năng của huyện và đơn kiến nghị do cơ quan cấp trên chuyển về.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết và trả lời 990 đơn/990 đơn kiến nghị của người dân.

Huyện Than Uyên trả lời thấu đáo kiến nghị của người dân

Ngày 22/2 vừa qua huyện Than Uyên lại nhận được đơn kiến nghị tập thể của 366 hộ dân tái định cư thủy điện Bản Chát trong đó đề nghị được đối thoại với lãnh đạo huyện. Tại buổi đối thoại đại diện hơn 322 hộ dân đã nêu câu hỏi về những thắc mắc, kiến nghị của người dân về việc thực hiện chính sách, chế độ tái định cư.

Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: huyện tiếp tục thực hiện giải quyết bồi thường cho người dân theo Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định 16/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất chứ không phải theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg.

Sau khi cầu thị, lắng nghe ý kiến của bà con, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên và cơ quan chuyên môn, địa phương đã trả lời thấu đáo về quyền, lợi ích cũng như giải đáp thắc mắc cho người dân liên quan chế độ, chính sách tái định cư. Ảnh Tuấn Hùng

Kiến nghị huyện cung cấp hồ sơ bảng dự toán từng đợt nhận tiền để người dân đối chiếu xem còn thiếu gì chưa bồi thương; Đề nghị cơ quan điều tra sớm trả lời đơn của người dân về việc các công trình phúc lợi công cộng có trong quy hoạch nhưng không triển khai thi công trong thực tế…

Sau khi cầu thị, lắng nghe ý kiến của bà con, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên và cơ quan chuyên môn, địa phương đã trả lời thấu đáo về quyền, lợi ích cũng như giải đáp thắc mắc cho người dân liên quan chế độ, chính sách tái định cư.

Đối với kiến nghị tiếp tục chi trả chế độ hỗ trợ theo Nghị định 69/NĐ-CP mà không phải theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên hứa sẽ sớm báo cáo UBND tỉnh Lai Châu để tỉnh xin ý kiến Chính phủ xem có thực hiện được theo kiến nghị của người dân không sau đó sẽ có trả lời bằng văn bản để người dân biết.

Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Lò Văn Hương khẳng định tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân liên quan đến chế độ và chính sách tái định cư thủy điện Bản Chát. Ảnh Tuấn Hùng

UBND huyện Than Uyên cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với chính quyền cơ sở, săp xếp thời gian cung cấp hồ sơ đã bồi thường, có ý kiến với cơ quan điều tra để sớm có kết quả trả lời theo kiến nghị của người dân.