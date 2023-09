Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu: Than Uyên cần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại buổi làm việc vừa qua với huyện Than Uyên...

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm việc với huyện Than Uyên

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với huyên Than Uyên (Lai Châu) về tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Thăng – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, cho biết: Thời gian qua, kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên tiếp tục phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực. Ước đến tháng 8/2023, toàn huyện còn 1.640 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,02%; tổng số hộ cận nghèo là 1.349 hộ, tỷ lệ 9,07%; giải quyết việc làm mới cho 895 người lao động... Nhân dân các dân tộc trong huyện thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương làm việc với huyện Than Uyên. (Ảnh: N.C)

Theo Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, 8 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt cao so với kế hoạch đề ra và tăng khá so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể như: Sản lượng chè búp tươi ước đạt 6.100 tấn (tăng 1.300 tấn); Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 480 tấn (tăng 89 tấn); Tổng doanh thu thương mại ước đạt 722,95 tỷ đồng (tăng 10,94%, đạt 93,71% kế hoạch). Toàn huyện trồng mới hơn 114 ha chè (đạt 88,4% kế hoạch). Tính đến 31/8, tỷ lệ giải ngân của huyện đạt 37,84% (đứng thứ 11 trong các chủ đầu tư, đứng thứ 4 đối với các huyện, thành phố).

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND huyện Than Uyên đã thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đạt 100% kế hoạch HĐND giao. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 34,74% kế hoạch…

8 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện Than Uyên đạt và vượt kế hoạch. (Ảnh: N.C)

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Than Uyên, ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đề nghị: Thời gian tới, huyện Than Uyên cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện trong những tháng còn lại, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên cần quyết liệt hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn…