Than Uyên tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Nhờ phát huy mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã giành được những kết quả đáng khích lệ.

Huyện Than Uyên chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Than Uyên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, huyện Than Uyên đã cụ thể hóa chương trình xây dựng nông thôn mới bằng những hành động sát với thực tiễn.

Huyện Than Uyên đã bám sát kế hoạch, huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở triển khai các chương trình, dự án, huyện Than Uyên đã lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn.

Huyện Than Uyên tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Kết quả đạt được đã có tác động tích cực tới đời sống mọi mặt của người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo động lực nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM.

Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thăng – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, cho biết: Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân. Nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, tạo nên phong trào sôi nổi, rộng khắp. Nhờ đó, huyện Than Uyên đã giành được những kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.Toàn huyện đã có 7/11 xã đạt chuẩn NTM.

Tới thời điểm hiện tại, bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện Than Uyên đạt 16,73 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Pha Mu đạt 17 tiêu chí và 3 xã: Tà Hừa, Khoen On, Tà Mung đạt 11 – 12 tiêu chí.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến diện mạo mới cho huyện miền núi Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Than Uyên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở Than Uyên thời gian qua cho thấy, huyện Than Uyên đã có hướng đi đúng đắn. Cùng với sát sao trong chỉ đạo, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể, các xã trong toàn huyện đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Chỉ tính riêng trong năm 2022 và đầu năm 2023, các phòng, ban chuyên môn, các xã của huyện Than Uyên đã tổ chức được 67 buổi tuyên truyền tới hơn 3 nghìn lượt người dân. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình xây dựng NTM phát huy hiệu quả, có những tác động tích cực tới nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức tới hành động của người dân nơi đây.

Có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, người dân huyện Than Uyên tích cực đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể. Người dân các xã, bản trong huyện tự giác di chuyển trâu, bò ra khỏi gầm sàn, xây dựng chuồng trại xa nhà, hợp vệ sinh. Người dân trong huyện còn tích cực chỉnh trang nhà cửa, tham gia dọn dẹp vệ sinh đường nội bản, ngõ xóm. Nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Thời gian qua, huyện Than Uyên đã vận động các hộ dân hiến gần 60 nghìn m2 đất, đóng góp 1,7 nghìn ngày công lao động, tiền mặt… tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện Than Uyên đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chú trọng phát triển giao thông nông thôn, huyện Than Uyên đã triển khai lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện Than Uyên có hơn 100km đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa. Trong năm nay, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực, huy động sức dân để phát triển giao thông tại 2 xã Tà Hừa và Khoen On.

Ông Lò Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Tà Hừa (Than Uyên) cho hay: Đến nay, xã Tà Hừa vẫn chưa hoàn thành tiêu chí giao thông. Một số tuyến đường nội bản đã được đưa vào kế hoạch triển khai trong thời gián tới. Xã đang vận động người dân hiến đất, di chuyển vật, kiến trúc để tạo mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn. Xã Tà Hừa phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2023.

Cùng với đẩy mạnh phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, Than Uyên đặc biệt chú trọng tới chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của Trung ương, của tỉnh Lai Châu được huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Người dân các xã, bản trong huyện mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất thâm canh, tăng vụ. Trên địa bàn huyện đã và đang hình thành một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Thu nhập, đời sống của người dân trong huyện cũng nhờ đó mà không ngừng được cải thiện, nâng cao.