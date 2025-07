Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ nguồn cội”. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Yên, Bắc Ninh…

Về phía tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang...



Các đại biểu Trung ương và tỉnh Tuyên Quang tham dự chương trình. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình nghệ thuật gồm ba chương: “Con đường cách mệnh”, “Niềm tin chiến thắng” và “Giữ trọn lời thề”, khắc họa lại hành trình vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân suốt 80 năm chiến đấu và trưởng thành.

Với các hình thức biểu diễn nghệ thuật kết hợp hiện đại và truyền thống như nhạc kịch acapella, mashup, hoạt cảnh tân cổ giao duyên, đơn tấu nhạc cụ dân tộc…, chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm, khơi dậy lòng tự hào và ý chí tiếp bước của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân đời đời ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tính mạng, một phần máu xương vì độc lập của dân tộc, bình yên, hạnh phúc của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong chuỗi các hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, chương trình giao lưu nghệ thuật “Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ nguồn cội” cũng là lời hứa của toàn lực lượng Công an nhân dân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối, lực lượng Công an sẽ không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, cung cấp môi trường hòa bình, ổn định. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật "Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn". Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh đã trao 30 suất quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, cựu cán bộ Nha Công an Trung ương.

Chương trình nghệ thuật "Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn" được tổ chức tại Khu di tích Nha Công an Trung ương – nơi linh thiêng thuộc Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũ) từng là cái nôi của lực lượng Công an cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. Nơi đây hiện lưu giữ tấm bia đá khắc tên hơn 13.000 liệt sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.