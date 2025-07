Tuyên Quang: Sạt lở đá bất ngờ, 2 hộ dân ở Nà Hang phải di dời khẩn cấp

Trong hành trình từ tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) xuống Hà Nội làm việc, một bé gái 14 tuổi đã không may bị lạc. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của người dân và Công an xã Thái Sơn, cháu đã được đoàn tụ an toàn với gia đình.