Hay mắc các bệnh về phổi và đường hô hấp bạn nên chăm ăn thêm các loại thực phẩm này

Mùa đông lạnh rất dễ mắc phải các căn bệnh về phổi và đường hô hấp. Đó là lý do bạn nên chăm ăn thêm các loại thực phẩm tốt cho phổi.

Gần đây những căn bệnh liên quan tới viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma và cúm A gây ra tăng cao. Để phòng ngừa những căn bệnh này, cách tốt nhất là bảo vệ phổi. Nếu trong không khí có virus, vi khuẩn hoặc quá khô, thiếu độ ẩm sẽ xảy ra tình trạng ho khan, ngứa họng, khô rát. Đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá, mọi người cần chú ý bảo vệ phổi hơn.

Trong Đông y có câu: “Tăng cường phổi sẽ tiêu trừ mọi bệnh tật”. Dưới đây là 3 loại thực phẩm nuôi dưỡng phổi tốt nhất, người trung niên và người già nên ăn thường xuyên, nó có thể thanh lọc cơ thể, bảo vệ phổi.

3 loại thực phẩm giúp bảo vệ phổi

1. Lê

Trong Đông y, quả lê được coi là một loại thực phẩm có tác dụng bảo vệ và hỗ trợ chức năng phổi. Quả lê có tính mát, có khả năng làm mát phổi, giúp làm giảm các triệu chứng ho, khản tiếng và viêm phổi.

Các thành phần dinh dưỡng trong quả lê như vitamin C, kali, và chất xơ, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe phổi. Vitamin C có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và giảm tổn thương do các gốc tự do gây ra. Kali có thể giúp duy trì cân bằng nước và điện giải trong cơ thể, bao gồm cả phổi. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại.

Ngoài ra, quả lê cũng được cho là có khả năng giảm ho do viêm phổi, làm dịu đau họng và giảm tình trạng khản tiếng. Nó cũng được sử dụng trong một số bài thuốc về Đông y để hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến phổi và hệ hô hấp.

2. Củ sen

Củ sen là một nguyên liệu thực phẩm rất tuyệt vời. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, củ sen có tính vị ngọt, có tác dụng dưỡng âm, dưỡng ẩm cho da khô.

Con người thường dễ bị khô da vào mùa đông, củ sen có thể làm giảm bớt tình trạng khô da này. Nó rất giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột và giúp tiêu hóa và đại tiện.

Ngoài ra, củ sen rất giàu vitamin và khoáng chất, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện khả năng miễn dịch. Vì vậy, bổ sung củ sen vào chế độ ăn uống là một lựa chọn rất lành mạnh.

3. Mật ong

Là chất làm ngọt tự nhiên, mật ong không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Các khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa có trong mật ong giúp cải thiện khả năng miễn dịch và thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Nước chanh mật ong kết hợp hoàn hảo giá trị dinh dưỡng của mật ong và chanh, không chỉ có tác dụng nuôi dưỡng phổi mà còn thỏa mãn nhu cầu về vị giác.

Mật ong rất giàu axit amin, enzyme và khoáng chất, chanh chứa vitamin C và chất chống oxy hóa, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch. Dùng mật ong điều độ mỗi ngày có thể dưỡng ẩm phổi hiệu quả.

Cần lưu ý rằng, nếu làm nước chanh mật ong, hãy dùng nước ấm thay vì nước nóng, vì nước nóng có thể ảnh hưởng đến vitamin C trong nước chanh. Cuối cùng, khi thêm mật ong, bạn có thể điều chỉnh độ ngọt theo sở thích cá nhân, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến vị giác và chức năng tiêu hóa.