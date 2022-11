Đồn Biên phòng Pa Tần Giữ vững bình yên nơi rẻo cao biên giới

Đồn Biên phòng Pa Tần (Sìn Hồ, Lai Châu) đã thực hiện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới…

Đồn Biên phòng Pa Tần nỗ lực mang lại bình yên nơi rẻo cao biên giới

Đồn Biên phòng Pa Tần (Sìn Hồ, Lai Châu) được giao nhiệm vụ quản lý xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (Lai Châu); đoạn biên giới dài 12,973 km với 6 cột mốc, từ mốc 53 đến mốc 56/2; diện tích tự nhiên 11.105.58 ha, trong đó diện tích lâm nghiệp là 5.788,2 ha, đất sản xuất nông nghiệp 1032,23 ha.

Chia sẻ với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử (PV), trung tá Lương Xuân Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Tần (Sìn Hồ, Lai Châu), chia sẻ: Xã Pa Tần có 14 bản trong đó 5 bàn vùng thấp, 9 bản vùng cao với 1.018 hộ, 4.546 khẩu, gồm 4 dân tộc sinh sống là dân tộc Kinh, Thái, Mông, Mảng (trong đó dân tộc Thái và Mông chiếm đa số). Người dân các dân tộc trên địa bàn cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Đồn Biên phòng Pa Tần (Sìn Hồ, Lai Châu) được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 12,973 km với 6 cột mốc, từ mốc 53 đến mốc 56/2. (Ảnh: Phạm Hoài)

Song, đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đơn vị quản lý còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, kinh tế chậm phát triển. Một số phong tục tập quán còn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của các loại tội phạm như: Trộm cắp, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy…; các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo người dân di cư tự do.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Pa Tần đã thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh; quản lý và bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia, giữ vững bình yên nơi rẻo cao biên giới. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Pa Tần đã triển khai lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, biên giới, xác minh làm rõ hoạt động của các loại tội phạm, tổ chức lực lượng đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả; phát hiện, xử lý, giải quyết 7 vụ về trộm cắp, vận chuyển pháo nổ, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy…

Đồn Biên phòng Pa Tần thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên; quản lý và bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia, giữ vững bình yên nơi rẻo cao biên giới. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống gió lốc, khô hanh, mưa đá, sét đánh, mưa lũ, sạt lở đất; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc… Kết quả, Đồn đã tuyên truyền được 37 buổi cho 14 bản với 2.610 người tham gia.

Trong năm 2022, Đồn Biên phòng Pa Tần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; duy trì thực hiện hiệu quả 2 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 10 hộ gia đình tham gia; 14 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản. Vận động dân quân, người dân tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, giám sát Trung Quốc làm hàng rào biên giới được 46 đợt với 383 lượt người tham gia (trong đó có 92 lượt dân quân và người dân); tổ chức 36 đợt tuần tra, bảo vệ biên giới với 328 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia.

Đồn Biên phòng Pa Tần giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Để tăng cường mối quan hệ quân dân bền chặt, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, Đồn Biên phòng Pa Tần đã giới thiệu 9 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản; phân công 18 đảng viên phụ trách 79 hộ gia đình. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần còn hỗ trợ các hộ dân phát triển các mô hình có hiệu quả kinh tế cao; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trong nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Pa Tần đã triển khai nhiều chương trình giúp đỡ dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả, như: Mô hình hỗ trợ gia đình nghèo nuôi Lợn thương phẩm tại bản Lồng Thàng và Mông 1; nuôi thỏ tại bản Pa Tần 2; thực hiện tốt mô hình "Tay kéo biên phòng", Chương trình "Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn Biên phòng". Kêu gọi phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Quốc phòng tham gia kêu gọi ủng hộ qũy "Vì người nghèo"... Khám chữa bệnh cấp thuốc cho 187 ca là người dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần giúp người dân thu hoạch mùa vụ. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trong phong trào "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương làm 2 căn nhà và 1 công trình dân sinh. Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" Đồn đã phối hợp với địa phương lựa chọn tặng 50 con bò giống để người dân có điều kiện phát triển kinh tế... Hàng năm, Đồn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho người dân ăn tết, tính đến nay số tiền UBND tỉnh Lai Châu hỗ trợ là 180 triệu.

Trao đổi với PV, ông Mùa A Sinh – Người dân bản Pho 2, xã Pa Tần (Sìn Hồ, Lai Châu), phấn khởi cho biết: Được cán bộ chiến sĩ Đội Biên phòng Pa Tần hướng dẫn bà con trồng các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, đời sống của bà con nay cũng ổn định hơn trước nhiều. Hơn nữa, cán bộ còn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước giúp bà con hiểu rõ luật hơn; triển khai nhiều chương trình giúp đỡ người dân hiệu quả. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, bà con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Pa Tần đã phân công 18 đảng viên phụ trách 79 hộ gia đình. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trung tá Lương Xuân Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Tần, cho biết thêm: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng các kế hoạch, tổ chức tập luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu và ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra. Tăng cường tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất, nhập cảnh vùng biên giới, đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác vận động quần chúng để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Trong nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Pa Tần đã triển khai nhiều chương trình giúp đỡ nhân dân hiệu quả, qua đó, thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân. (Ảnh: Phạm Hoài)

Có thể thấy, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần trong thời gian qua đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững bình yên nơi rẻo cao biên giới. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân, giúp nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.