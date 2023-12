Vỏ của quả này chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, vứt đi là phí

Vỏ của quả này chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Nếu vứt vỏ khi ăn tức là bạn đã bỏ đi rất nhiều lợi ích của loại quả này.

Có rất nhiều loại trái cây chứa đầy dưỡng chất tốt cho sức khỏe và trong số đó thì kiwi chính là thứ quả đáng mua trong dịp Tết này.

Kiwi có kết cấu mềm và hương vị đôi khi được mô tả là sự kết hợp của dâu tây, chuối và dứa.

Quả kiwi có giá trị dinh dưỡng vô cùng cao, hàm lượng vitamin C đứng hàng đầu trong các loại quả.

Một quả kiwi có thể cung cấp gấp đôi nhu cầu vitamin C ăn hàng ngày nên nó còn được mệnh danh là "vua vitamin C".

Được biết, hàm lượng vitamin C trong 100gr quả kiwi chứa đến 62mg. Trong khi đó, một quả kiwi cỡ trung bình lại nặng tới 160gr. Do đó, chỉ một trái kiwi mỗi ngày cũng có thể đáp ứng đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Và đây là những lợi ích đặc biệt của loại quả này đối với sức khỏe khi bạn ăn nguyên vỏ chứ không gọt bỏ.

Trị chứng mất ngủ

Ăn 2 quả kiwi nguyên vỏ mỗi ngày có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ tới 40%. Vỏ quả kiwi rất giàu canxi, magie và vitamin C góp phần tổng hợp và dẫn truyền chất dẫn truyền thần kinh.

Ngoài ra, vỏ quả kiwi còn chứa canxi mà rất hiếm các loại trái cây khác có được, có tác dụng ổn định cảm xúc và ức chế thần kinh.

Chống ung thư

Vỏ kiwi rất giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống ung thư, chống viêm, chống dị ứng. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong vỏ quả kiwi gấp 3 lần so với cùi.

Ngoài ra, vỏ kiwi cũng có thể đối phó với staphylococcus và escherichia coli.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vỏ quả kiwi cũng có chứa vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh - giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tổng thể và làn da của bạn.

Thúc đẩy tiêu hóa và làm sạch dạ dày

Vì vỏ quả kiwi chứa nhiều pectinase và protease thủy phân nên ăn quả kiwi và vỏ quả kiwi sau bữa ăn có thể phân hủy protein thô không hòa tan trong dạ dày và ruột sau 2 giờ.

Đồng thời, ruột và vỏ quả kiwi đóng vai trò làm sạch đường tiêu hóa.

Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh

Theo một số nghiên cứu của ĐH Oxford (Mỹ), vỏ quả kiwi cũng có chứa folate - một chất dinh dưỡng quan trọng giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn cả vỏ quả kiwi sẽ làm tăng chất xơ lên tới 50%" khi so với với việc ăn kiwi gọt bỏ vỏ. Chất xơ giúp bạn no lâu hơn, hỗ trợ giảm cân và giảm cholesterol LDL (cholesterol "xấu").

Ăn vỏ quả kiwi thế nào để không khó chịu?

Phần vỏ kiwi có nhiều lông nhưng đây chỉ là những lông tơ khá mềm và mảnh nên việc làm sạch không hề khó.

Để loại bỏ phần vỏ cứng đầu bạn chỉ cần cho kiwi vào nước giấm pha loãng và ngâm trong khoảng 1 phút. Tiếp đó, bạn có thể dùng miếng rửa bát sạch chà nhẹ qua bề mặt vỏ là loại bỏ lông tơ được ngay.

Sau khi kiwi đã làm sạch lông tơ bằng cách này, ai cũng ngạc nhiên bởi vỏ kiwi rất mềm và dễ ăn, nhất là không gây cảm giác khó chịu khi nhai hoặc nuốt.

Tuy nhiên, do ăn cả lớp vỏ bên ngoài nên bạn cần rửa kiwi thật sạch trước khi ăn nhằm loại bỏ tối đa bụi bẩn cũng như hóa chất còn bám trên bề mặt vỏ để an toàn hơn cho sức khỏe.

Nếu bạn thấy khó ăn kiwi cả vỏ, thì hãy cho cả quả kiwi vào máy xay sinh tố cùng một nửa cốc sữa hạnh nhân, một nửa cốc sữa chua Hy Lạp và một quả chuối chín nhỏ, xay mịn để tạo thành món smoothie kiwi thơm ngon, giàu dưỡng chất để bắt đầu một ngày mới.

Có một cách khác là cắt nhỏ kiwi (mỗi miếng chỉ dính một chút vỏ) sau đó ướp trong nước chấm salad trong 10 phút hoặc lâu hơn, rồi thêm nó vào món salad trộn.