Uống nước thì là sau bữa ăn có giúp gầy đi không?

Chất dinh dưỡng trong cây thì là?

Thì là rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt, rất quan trọng cho việc sản xuất huyết sắc tố và vận chuyển oxy trong máu. Ngoài ra, sự hiện diện của các khoáng chất như Mangan có thể giúp hình thành xương, đông máu và giảm viêm. Hơn nữa, loại gia vị này còn chứa chất chống oxy hóa, mang lại lợi ích sức khỏe tiềm năng bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Lý do tại sao hạt thì là rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa là vì chất xơ hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no.

Uống nước thì là giúp giảm cân

Tại sao lại là nước thì là?

Uống nước thì là hoặc trà thì là sau bữa ăn thịnh soạn giúp giảm cảm giác khó chịu và đầy hơi do ăn quá nhiều. Điều này là do các chất dinh dưỡng và đặc tính chống viêm của thì là có tác dụng phá vỡ các phân tử thức ăn và giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa.

Thì là rất giàu chất xơ tự nhiên và cũng có một hợp chất hoạt động gọi là Cuminaldehyde, được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Theo một số nghiên cứu, uống trà thì là giúp chuyển hóa chất béo tốt hơn và cải thiện độ nhạy insulin. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng minh những điều này. Dù vậy việc sử dụng nước thì là có thể giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và đẩy nhanh quá trình giảm cân.