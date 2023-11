Ươm mầm những mơ ước qua cây cầu Bản Mọc

Chương trình Cầu nối yêu thương là hoạt động an sinh xã hội cộng đồng do Nhựa Tiền Phong triển khai từ tháng 10/2017 với mong muốn xây dựng được nhiều cây cầu tại các khu vực khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và sự an toàn cho các em nhỏ trên con đường tới trường.

Qua hơn 6 năm triển khai, gần 120 cây Cầu nối yêu thương đã được xây dựng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước từ miền núi phía Bắc xa xôi đến miền Tây sông nước với kinh phí xây dựng hơn 200 tỷ đồng.