Tăng trưởng cả về lượng lẫn tiêu thụ tôm, Sao Ta vẫn có doanh số tháng 10 thấp nhất 5 tháng

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) vừa công bố doanh số tiêu thụ tháng 10/2023 đạt 18,45 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ. Đây là tháng có doanh số thấp nhất trong vòng 5 tháng của Sao Ta.

Trong tháng 10, mảng tôm của Sao Ta tăng trưởng cả về sản lượng lẫn tiêu thụ. Cụ thể, sản xuất tôm thành phẩm đạt 2.569 tấn, tiêu thụ tôm thành phẩm là 1.659 tấn, tăng lần lượt 44% và 11% so với cùng kỳ.

Về nông sản, sản xuất đạt 133 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm khoảng 137 tấn, giảm 33% so với tháng 10 năm ngoái.

Sao Ta cho biết, khu nuôi cũ của công ty đang thu hoạch khoảng 80%. Khu nuôi mới đã thu hoạch xong trước đó, dự kiến sẽ thả nuôi lại trong tháng 11.

Trước đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thực phẩm Sao Ta đã chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 nhưng không nêu rõ lý do điều chỉnh.

Cụ thể, Sao Ta điều chỉnh tổng doanh thu giảm 17% so với kế hoạch cũ, từ 5.900 tỷ đồng xuống 4.870 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh giảm 25% so với mục tiêu ban đầu, từ 400 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ điều chỉnh còn 278 tỷ đồng, giảm 25% so với chỉ tiêu cũ.

HĐQT Sao Ta cho biết việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 sẽ được trình bày trong báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Sao Ta nhận định tình hình ngành tôm sẽ còn khó khăn. Sao Ta đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 với 1.793 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 2%, lãi sau thuế 89 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận 3.835 tỷ đồng doanh thu giảm 15%, lợi nhuận sau thuế 213 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ. So với kế hoạch điều chỉnh, Thực phẩm Sao Ta đã thực hiện được 79% mục tiêu doanh thu, 72% chỉ tiêu lợi nhuận.

Được biết, tôm là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của cả nước, mặt hàng tôm xuất khẩu lại đang gặp nhiều khó khăn. Tính tới hết tháng 10/2023, tôm chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam với giá trị trên 2,8 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10, xuất khẩu tôm đạt khoảng 320 triệu USD, giảm 11% so với tháng 10/2022.

Theo các chuyên gia, diễn biến xuất khẩu tôm trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 phụ thuộc phần lớn vào những biến động trên thị trường Mỹ. Khối lượng nhập khẩu tôm bắt đầu hồi phục, tuy nhiên, giá nhập khẩu tôm của Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tôm nhập khẩu giảm ảnh hưởng đến mạnh đến xuất khẩu của Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn như Sao Ta.

Thế giới đã trong tình trạng dư thừa tôm trong hơn một năm qua. Tại Mỹ, EU và Trung Quốc, giá nhập khẩu tôm trung bình năm 2023 đã giảm lần lượt là 13,4%, 10% và 2,7%. Dự báo tình hình tiêu thụ và nhập khẩu tôm tại Mỹ có thể sẽ khả quan hơn trong tháng 11 và 12 này do nhu cầu tiêu thụ tôm cuối năm tăng theo các dịp lễ tết.

Cùng với đó, mới đây, Hiệp hội các nhà chế biến tôm Mỹ đã nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ chống trợ cấp với mặt hàng tôm từ Ecuador, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Theo ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sao Ta, nếu vụ kiện được tiến hành sẽ tạo thêm thách thức cho ngành tôm Việt Nam.