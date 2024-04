Nông dân Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Sản xuất nông sản an toàn

Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp UBND thành phố, Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank tổ chức Chương trình phát động tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024.

Lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thành phố Sơn La, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: Thuý Hạnh

Đến nay, tỉnh Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả các loại trên 85.000 ha, sản lượng khoảng 450.000 tấn/năm; có 241 mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu tương ứng với khoảng 3.900 ha. Một số vùng nông sản của Sơn La nằm trong số những tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng và chất lượng có giá trị hàng hóa lớn và đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, như: Cây xoài 18.918 ha, sản lượng đạt 54.274 tấn; cây nhãn 18.702 ha, sản lượng đạt 89.379 tấn; cây mận, mơ 11.507 ha, sản lượng là 62.418 tấn.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thuý Hạnh

Tại chương trình phát động, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể; tích cực vận động gia đình, người dân và cộng đồng xung quanh tham gia thực hiện với những nội dung như: vận động hội viên, nông dân thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi, ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm;

Cùng với đó tỉnh Sơn La xây dựng văn hóa "Nông dân nói không với thực phẩm bẩn"; xây dựng mô hình tổ, nhóm, tổ hợp tác nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; phát hiện, kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến; đấu tranh, lên án các hành vi, các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn.

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tích cực vận động hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn. Ảnh: Thuý Hạnh

Phát biểu tại lễ phát động, Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Để bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập trung: Tăng cường phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách và các quy định pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến và tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, nhà khoa học hướng dẫn và tổ chức cho hội viên, nhân dân xây dựng các mô hình liên kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn theo chuỗi, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông sản thực phẩm sạch gắn với ứng dụng chế phẩm sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh xây dựng các mô hình tổ, nhóm, hợp tác sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn", bà Hoa nói.

Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thuý Hạnh

Sản xuất nông nghiệp bền vững

Bà Quàng Thị Bun, Chủ tich Hội Nông dân phường Chiềng An, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, Hội Nông dân phường Chiềng An sẽ: Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân (đặc biệt là cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể) tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đấu tranh ngăn hoan Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân các xã, phường trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến cũng như đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Các hộ nông dân, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn đã ký cam kết thực hiện nội dung 3 không: không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm; không tiêu dùng thực phẩm bẩn". Ảnh: Thuý Hạnh

Hội viên nông dân tham gia diễu hành tại buổi lễ phát động kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Thuý Hạnh

Phát biểu tại lễ phát động, Đồng chí Nguyễn Thành Công Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh giá cao hoạt động này, đồng thời đề nghị các ngành, đoàn thể cần nỗ lực hơn, tăng cường công tác quản lý nhà nước gắn với tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức và thói quen từ cộng đồng đến từng người dân.

Đồng thời đề nghị Hội Nông dân tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục vận động hội viên thực hiện tốt sản xuất thực phẩm sạch, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, tuyệt đối không để tình trạng "rau hai luống, lợn hai chuồng". Cùng với đó là tăng cường giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm. Mong muốn cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Mỗi người sẽ là giám sát viên, đấu tranh với hành vi vi phạm, cùng chung tay bảo đảm an toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng.

Trong chương trình, đại diện UBND thành phố, các hộ nông dân, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn đã ký cam kết thực hiện nội dung 3 không: không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm; không tiêu dùng thực phẩm bẩn".