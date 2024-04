Loại rau dại xưa cho lợn ăn nay thành đặc sản dân thành phố “săn đón”, giá 85.000 đồng/kg

Loại rau dại này trước cho lợn ăn hoặc nhổ bỏ đi nay “lên đời” thành đặc sản, được bán đầy trên chợ chung cư theo bó hoặc theo cân.

Cây tầm bóp có tên khoa học Physalis angulata, các tên gọi thân thuộc khác ở Việt Nam là: cây bôm bốp, thù lù cạnh, bùm bụp hay lồng đèn. Cây tầm bóp là cây thân thảo, thuộc họ Cà, có nguồn gốc từ các nước châu Mỹ nhiệt đới và sống như cỏ dại.

Cây tầm bóp sống tập trung ở vùng có khí hậu nhiệt đới, chúng thường mọc dại dọc theo hai bên đường đi, bờ ruộng, trong vườn, trên bãi cỏ hay các khu đất hoang. Ngoài ra, cây tầm bóp còn được tìm thấy ven các khu rừng có độ cao dưới 1.500m tính từ mặt nước biển.

Cây tầm bóp cao 50-90cm, phân nhiều cành. Thân cây có góc, thường rũ xuống. Lá mọc so le, hình bầu dục, dài 30-35mm, rộng 20-40mm; cuống lá dài 15-30mm. Hoa mọc đơn độc, có cuống mảnh, dài khoảng 1cm. Ðài hình chuông, có lông, chia ra từ phía giữa thành năm thùy.

Tràng hoa màu vàng tươi hay màu trắng nhạt, có khi điểm những chấm màu tím ở gốc, hơi chia 5 thùy. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả, dài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm lên ở ngoài như cái túi. Hạt nhiều, hình thận, ra hoa kết quả quanh năm.

Nghe tới cây tầm bóp, nhiều người từng lớn lên ở các miền quê nghĩ ngay tới loại cây dại mọc hoang xưa thường hái về cho lợn ăn, ai cũng bất ngờ khi rau tầm bóp có thể ăn được.

"Lúc đầu thấy trên chợ chung cư bán mình không dám tin nên bình luận hỏi người bán có phải rau tầm bóp không. Sau đó, mình có mua về ăn thử. Mới đầu có cảm giác đắng nhẹ, nhưng càng ăn càng thấy vị ngọt ở cuống lưỡi. Đặc biệt, đây là rau sạch, mọc dại trong vườn, không có thuốc trừ sâu nên rất yên tâm", chị Thoan (ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống.

Theo chị Thoan, chung cư của chị có người bán theo bó, có người bán theo cân. Nếu bán theo bó thì 7.000-10.000 đồng/bó, còn theo cân thì có giá 50.000-85.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Món rau tầm bóp xào.

Tầm bóp có thể chế biến thành nhiều món ăn và đều mang đến hương vị rất lạ, hơi đắng nhưng thanh và mát, như luộc, nấu, xào với thịt hoặc nhúng lẩu.

Theo chị Linh, vì rau này bán chạy nên nhiều nông dân trồng trên các thửa ruộng như một cây rau màu, sau đó thu hoạch bán ở chợ hoặc nhập sỉ cho các thương lái. Để có năng suất cao, bà con bắt đầu gieo trồng từ sau Tết Nguyên đán, thu hoạch theo hình thức cuốn chiếu liên tục từ đó đến hết tháng 4 âm lịch.

Trồng rau tầm bóp trong nhà kính, chị Hiền (ở Lâm Đồng) cho biết, 3 tháng kể từ ngày rắc hạt, những cây tầm bóp con, nhỏ xíu mọc lên và chỉ vài tháng là bắt đầu cho thu hoạch. Tầm bóp trồng trong nhà kính được tưới đều, cây rất mau lớn, lá không xanh sẫm như mọc tự nhiên mà có màu xanh nhạt hơn, thân mềm vị ngọt.

"Tầm bóp sạch lắm, không có con sâu, con bọ nào, lại không cần bỏ phân bỏ thuốc. Như nhà tôi trồng tưới đều, cây sẽ mềm và ngọt, ăn ngon. Nếu thiếu nước cây cằn, thân cứng, vị đắng. Khi cây già, đọt non ít ra, chị chỉ cần chặt sát gốc, sau đó tưới đều đặn là cây mọc lại, cành non ra nhiều, có thể tiếp tục thu hoạch".

Không chỉ được dùng như một loại thực phẩm, rau tầm bóp còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, cây tầm bóp được biết đến có thể dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị các loại bệnh như:



-Hỗ trợ sức khỏe tim mạch



Tầm bóp chứa lượng vitamin C dồi dào, chất này có tác dụng tốt trong việc chống lại các gốc tự do gây hại cho mạch máu. Nhờ đó điều hòa mạch máu, giúp hệ tim mạch khỏe mạnh. Cùng với vitamin A trong trong cây có thể giúp kiểm soát cholesterol trong máu, giúp cải thiện bệnh lý về máu.



-Hỗ trợ điều trị ung thư



Một trong những công dụng tuyệt vời của cây tầm bóp là khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Các thành phần trong tầm bóp, nhất là vitamin C có thể hỗ trợ điều trị ung thư khá hiệu quả nhất là ung thư về phổi, dạ dày, gan, đại tràng, vòm hầu họng.



-Tốt cho mắt



Hàm lượng vitamin A trong tầm bóp tương đối dồi dào. Đây là chất đặc biệt tốt cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A có tác dụng ngăn ngừa khô mắt, giúp võng mạc khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Sử dụng tầm bóp đúng cách cũng là một giải pháp tăng cường sức khỏe của đôi mắt.



-Hạ sốt, chữa cảm lạnh



Trong dân gian, tầm bóp được biết đến là bài thuốc hạ sốt cho trẻ khá hiệu quả. Cùng với đó, loại cây này cũng giàu các vitamin cần thiết cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng.



Ngoài ra, cây tầm bóp còn có rất nhiều tác dụng khác trong phòng và điều trị một số bệnh về đường tiết niệu, bệnh đường hô hấp, trị mụn nhọt. Tuy nhiên, việc sử dụng cây tầm bóp làm thuốc cần phải đúng cách và đúng liều lượng.