Lào Cai: Bắt 2 đối tượng gây nhiều vụ trộm cắp xe máy

Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 6/12, ông Phạm Văn Pằng (SN 1971, trú tại thôn Nà Bay, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đi lấy củi và để 1 máy ven QL 279, thuộc địa phận thôn Sân Bay, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, ông Pằng quay lại thì phát hiện xe đã bị mất.

Đến khoảng 16h ngày 6/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) tiếp nhận tố giác của ông Pằng. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã phối hợp với công an các xã trên địa bàn khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Hai đối tượng Hải và Tập cùng tang vật. ((Ảnh: CACC)

Chưa đầy 22h khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đến khoảng 14h ngày 7/12, các trinh sát thuộc Đội điều tra tổng hợp đã xác minh rõ các đối tượng gây án gồm: Lương Văn Hải (SN 1995) và Lương Văn Tập (SN 1994), cùng trú tại xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Quá trình triệu tập làm việc, trước những bằng chứng của cơ quan công an, Hải và Tập đã cúi đầu nhận tội, đồng thời, khai nhận trước đó hai đối tượng đã thực hiện trót lọt liên tiếp 2 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi được 3 chiếc xe máy là tang vật của 3 vụ trộm cắp và tiếp tục điều tra mở rộng.

Hải và Tập đều là đối tượng nghiện ma tuý, trong đó Hải đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.