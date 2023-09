Lai Châu: Hàng nghìn người xem đua xe mô tô địa hình dưới lòng suối

Sáng nay (2/9) hàng nghìn người dân và du khách đổ xô đi xem 60 tay đua trổ tài tại giải đua xe mô tô địa hình huyện Than Uyên (Lai Châu).

60 tay đua tham dự giải đua xe mô tô địa hình

Giải đua xe mô tô địa hình mang tên "Than Uyên Enduro Challenge Cup 2023" do UBND huyện Than Uyên phối hợp với Câu lạc bộ mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023.

Giải đua xe mô tô địa hình quy tụ 60 tay đua tham gia. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Theo Ban tổ chức, giải đua xe mô tô địa hình lần này có 60 tay đua tham gia, với 3 giải đấu gồm giải chuyên nghiệp, nghiệp dư và giải đua mở rộng. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại ven suối Nậm Bốn để dõi theo các tay đua xe mô tô địa hình trổ tài.

Xuất phát từ sân bóng xã Hua Nà (Than Uyên) các tay đua men theo suối Nậm Bốn xuống xã Mường Cang, rồi quay lại điểm xuất phát để kết thúc phần thi. Giải đua xe mô tô địa hình diễn ra khá sôi động, hồi hộp và gay cấn, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân địa phương và du khách.

Hàng nghìn người dân và du khách xem các tay đua trổ tài tại giải đua xe mô tô địa hình tổ chức tại huyện Than Uyên. (Ảnh: Đ.B)

Độ khó của giải đua xe mô tô địa hình lần này là đường đua được thiết lập dưới lòng suối Nậm Bốn, lổn nhổn đá suối. Ngay khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, các tay đua bắt đầu cuộc thi, cũng là lúc tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn người dân và du khách vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc. Sự hồi hộp, phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người dân và du khách khi lần đầu tiên chứng kiến giải đấu chuyên nghiệp như thế này.

Đường đua xe mô tô địa hình được thiết lập dưới lòng suối Nậm Bốn. (Ảnh: Đ.B)

Dọc con đường dài 5km men theo suối Nậm Bốn, lượng người đổ về mỗi lúc một đông, có nhiều đoạn ùn tắc cục bộ. Ông Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Trưởng ban tổ chức chương trình cho hay: Giải đấu diễn ra khá thuận lợi và hấp dẫn người xem. Người dân và du khách tỏ ra khá hào hứng khi được "mục sở thị" các tay đua xe mô tô địa hình trong ngày Quốc khánh 2/9. Chương trình đã mang đến cho người dân và du khách cảm giác mới lạ song không kém phần thú vị.