Lai Châu: Bắt nhanh đối tượng giở trò sàm sỡ rồi cướp tài sản

Sau hơn 3 giờ phối hợp truy bắt, lực lượng Công an huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã bắt giữ thành công đối tượng giở trò tán tỉnh, sàm sỡ rồi cướp tài sản.

Tuy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản

Vào hồi 12h30 ngày 23/11/2023, Công an xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu nhận được tin báo của công dân về việc chị Pờ Mỳ Na (SN 1980) trú tại bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum bị một nam thanh niên cướp giật ví tiền trong có giấy tờ tùy thân và tiền trong khi chị Mỳ Na đang đi trên đường Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). Sau khi cướp thành công, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng huyện Mường Tè (Lai Châu).

Đối tượng Tống Văn Sên (SN 1982), hộ khẩu thường trú tại khu 10 (thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu).

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Nậm Nhùn chỉ đạo Công an xã Nậm Ban và đội Cảnh sát điều tra Công an huyện cử lực lượng phối hợp xác minh, nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra truy xét, vây bắt đối tượng theo dấu vết nóng. Vào lúc 16h cùng ngày, với sự hỗ trợ giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt đã bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án khi đối tượng này đang lẩn trốn tại bản Pa Cheo, xã Hua Bum.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên là Tống Văn Sên (SN 1982), hộ khẩu thường trú tại khu 10 (thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu). Sên thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy ra ý định tìm rình phụ nữ đi một mình trên đường vắng để cướp giật tài sản.

Sên khai: Khoảng hơn 12h trưa ngảy 23, Sên đi trên đường Quốc lộ 4H thì thấy có một phụ nữ đi đi xe máy 1 mình nên đã vượt lên vờ trêu đùa tán tỉnh, người phụ nữ không trả lời. Thấy vậy Sên phóng xe vượt qua chặn đường làm người phụ nữ đó phải dừng xe. Sau đó Sên đã tới ôm người đó định dở trò sàm sỡ thì bị chống cự. Lúc này chiếc ví của người phụ nữ rơi ra, Sên liền vồ lấy rồi lên xe máy bỏ chạy, tới lẩn trốn tại bản Pa Cheo thuộc xã Hua Bum trong huyện Nậm Nhùn thì bị lực lượng Công an huyện Nậm Nhùn bắt giữ.

Tang vật thu giữ từ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nậm Nhùn đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tống Văn Sên để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.