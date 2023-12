Không phải tôm, đây là loại hải sản rẻ tiền nhưng cực giàu canxi, đỡ nhức xương, ăn kiểu gì cũng ngon

Moi khô tuy là món ăn giá rẻ nhưng lại rất thơm ngon, có thể chế biến được thành nhiều món ăn hấp dẫn, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe.

Moi biển hay còn được gọi là tép biển hay ruốc, có hình dạng giống con tôm nhưng kích thước thì nhỏ hơn nhiều lần và không có càng. Để bảo quản và dùng được lâu, người ta thường phơi khô để cất trữ.

Moi biển có hình dạng giống tôm nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều lần. Ảnh minh họa

Do có vị ngọt, mềm, thơm ngon, rất giàu canxi nên moi biển được dùng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước ven biển.

Tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản..., moi biển khô được xem là một trong những món không thể thiếu trong bếp của mỗi gia đình vì tính hữu dụng và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời.

Ở Việt Nam, moi biển khô là món ăn dân dã, rẻ tiền, có thể chế biến thành nhiều món như moi rang khế chua, moi khô rang với dứa, moi khô rang giòn, moi khô rim với tóp mỡ, bí xào với moi khô…

Theo nghiên cứu tham khảo, thành phần dinh dưỡng có trong 100gram moi mang lại như sau: năng lượng 269 kcal, đạm 59.8 g, tinh bột 700 mg, canxi 2 mg, Tro 13.5 g, sắt 5.5 mg, nước 20.4 g, chất béo 3g, photpho 605 mg, vitamin PP 2.5g, Vitamin B2 100 mcg.

Dưới góc nhiều của các chuyên gia, đây là món ăn giúp bổ sung chất dinh dưỡng quan trọng và cần thiết cho cơ thể, đặc biệt đối với trẻ em trong giai đoạn phát triển, quá trình trao đổi chất trong cơ thể hoạt động mạnh, việc bổ sung canxi bằng cách ăn nhiều moi là việc không thể thiếu.

Tác dụng của moi biển khô đối với sức khỏe

Moi có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Ảnh minh họa

Bổ sung nguồn canxi dồi dào

Thường xuyên ăn moi biển khô có thể ngăn ngừa chứng loãng xương do thiếu canxi. Ở trẻ em và người cao tuổi, nên tạo thói quen ăn canh cho thêm 1 nắm moi vào để tăng cường sự thèm ăn và nâng cao thể lực.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai những tháng cuối kỳ là giai đoạn quan trọng của sự phát triển xương của thai nhi, răng và phát triển hệ thần kinh. Vì vậy, ăn một lượng moi vừa đủ hàng ngày có thể giúp chị em phụ nữ mang thai bổ sung canxi, phòng ngừa loãng xương thai kỳ, co giật, giảm canxi máu, mệt mỏi, hội chứng tăng huyết áp do thai kỳ, sinh non và nghẽn mạch hoặc thai nhi thiếu cân.

Bảo vệ tim mạch

Moi biển rất giàu magiê, magiê đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động của tim, có thể bảo vệ hệ thống tim mạch, làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, tăng huyết áp và có vai trò nhất định trong việc phòng ngừa chứng nhồi máu cơ tim.

Giảm chứng suy nhược thần kinh

Moi biển khô có tác dụng làm dịu tâm trạng, thường được sử dụng để điều trị suy nhược thần kinh, rối loạn chức năng tự trị và các triệu chứng liên quan khác.

3 lưu ý cần tránh khi ăn moi biển

Ảnh minh họa

- Không nên ăn moi biển sấy khô với táo tàu đỏ, vì có thể gây khó tiêu, khó hấp thụ dinh dưỡng.

- Không nên ăn với rau bina (cải chân vịt) vì có thể ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi (do đây là 2 loại thực phẩm có lượng canxi cao)

- Không nên ăn cùng đậu nành vì đậu nành có chứa antitrypsin và thrombin, có thể dẫn đến chứng khó tiêu.