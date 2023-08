Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Lai Châu cần khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chủ lực

Lai Châu cần khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chủ lực… là nội dung phóng viên ghi nhận được từ những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu ngày 23/8.

Lai Châu đề xuất một số kiến nghị với Bộ trưởng

Theo đó, ngày 23/8, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu về giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công thương trên địa bàn. Theo đó, Kinh tế của tỉnh Lai Châu tăng trưởng liên tục, trung bình trong 3 năm (từ 2021 - 2023) đạt khoảng 3,91%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt khoảng 47,5 triệu đồng, tăng 4,12 triệu đồng so với năm 2020. Trong đó các sản phẩm chủ lực chính của tỉnh là: Về nông nghiệp: Cao su, chè, mắc ca, lúa chất lượng cao, quế, dược liệu..; Công nghiệp: Thủy điện, điện gió, khoáng sản kim loại... Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 3 năm (2021-2023) ước đạt 6.425,9 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biển tại buổi làm việc giữa tỉnh Lai Châu và đoàn công tác Bộ Công thương do Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu. Ảnh: Tuấn Hùng

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình đạt 3,4%/năm, riêng huyện nghèo giảm 4,7%/năm. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 đạt 86,29 điểm, xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 79,34%, xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 hạng so với năm 2021; chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 29 bậc. An ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh được phê duyệt quy hoạch 160 dự án thủy điện với quy mô tổng công suất 4.271,35MW, điện lượng trung bình năm là 15.549 triệu kWh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 86 vị trí có tiềm năng đầu tư các dự án nguồn điện với tổng công suất khoảng 4.094,5MW… và nhiều các tiềm năng về khoáng sản khác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng đã phát biểu ý kiến trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản và đề xuất một số nội dung: Xem xét sớm ban hành Văn bản hướng dẫn việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cung cấp hồ sơ Quy hoạch điện VIII để UBND tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện.

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Hùng

Kiến nghị với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sớm bố trí vốn cho dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 100% các thôn bản và trên 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Xem xét ủy quyền cho Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh Lai Châu sang thị trường Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Việt Nam - Kim Thủy Hà/Trung Quốc; xem xét điều chỉnh giá mua điện của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư…

Ban giải pháp phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu

Tại hội nghị, các thành viên trong Đoàn công tác đã phát biểu các ý kiến trong đó nêu bật những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu, từ đó đưa ra các định hướng để giúp tỉnh Lai Châu phát huy được các tiềm năng đó như: Đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, kêu gọi vốn đầu tư trong khai thác khoáng sản, thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, xác định các sản phẩm nông sản thế mạnh, chất lượng cao, sản phẩm có tiềm năng, định hướng chiến lược cho tỉnh trong những năm tiếp theo...

Cũng tại đây, đại diện các Tập đoàn, nhà đầu tư phát biểu các ý kiến về các lĩnh vực mà đơn vị đang quan tâm và muốn tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội hợp tác với tỉnh Lai Châu. Một số đơn vị mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tại tỉnh để có thể đồng hành, phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Lai Châu là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng, có diện tích lớn đứng thứ 10 của cả nước, với nhiều tiềm năng, lợi thế về diện tích, khoảng sản, các sản phẩm nông nghiệp. Trước mắt Lai Châu có những khó khăn về địa hình, giao thông nhưng về tương lai đây vẫn là tỉnh sẽ thu hút được các đầu tư dựa trên những tiềm năng sẵn có với trữ lượng lớn, dồi dào.



Bộ trưởng chúc mừng những kết quả mà tỉnh Lai Châu đã đạt được trong những năm vừa qua, nhất là nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, khẳng định tỉnh sẽ phát triển tốt nếu biết phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của mình; đề nghị tỉnh Lai Châu thu hút doanh nghiệp vào địa bàn, lấy doanh nghiệp hạt nhân để phát triển nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội. Tận dụng cơ hội để trong mắt nhà đầu tư Lai Châu "xa mà gần" nhờ vào lợi thế chính sách, phát triển giao thông và các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Vận dụng tốt một số nội dung trong quy hoạch tỉnh. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị: Cùng với việc thu hút doanh nghiệp bên ngoài thì cần hỗ trợ, giúp đỡ, có cơ chế đặc thù cho các doanh nghiệp nội tỉnh phát triển, hoạt động một cách thực chất, hiệu quả; tiếp tục vận dụng tối đa để khai thác và phát triển cửa khẩu; xã hội hóa các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với lĩnh vực công nghiệp cần khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, khai thác vật liệu xây dựng, phát triển năng lượng. Phát triển công nghiệp dược liệu để tận dụng tối đa lợi thế cây dược liệu của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển nội địa, đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp cận tới đông đảo người tiêu dùng...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã trao tặng những phần quà lưu niệm. Các đơn vị trong Đoàn công tác: Tập đoàn Than và Khoảng sản, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Sovico và Ngân hàng HDBank... tặng tỉnh Lai Châu 10 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: Tuấn Hùng