4 công dụng tuyệt vời của rau má với sức khoẻ mà nhiều người mua về ăn nhiều cũng không biết

Rau má là loại rau dân dã quen thuộc với người Việt Nam. Rau má không chỉ là rau ăn mà còn rất tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là những công dụng của rau má với sức khoẻ mà bạn nên biết.

Tổng quan về rau má

Trao đổi với Báo điện tử VTV News, thầy thuốc Đông y Nguyễn Xuân Hướng cho biết, Đông y thường dùng rau má để thanh nhiệt, lợi thấp, giải độc… điều trị các bệnh ở gan, tì và thận. Nhiều người thường sử dụng nước rau má uống để giải nhiệt, bồi bổ sức khỏe.

Khi ăn các thức ăn có hơi hàn lạnh hoặc chất quá nóng nên sử dụng rau má để điều hòa, ví dụ ăn các loại thức ăn cay, các thức ăn có tính lạnh thường sử dụng thêm rau má để điều hòa, do rau má có tính vừa hàn vừa nhiệt, Đông y xem rau má vừa là thuốc âm vừa là thuốc dương.

Rau má có thể sử dụng với các bài thuốc khác để bổ phế, khi điều trị và giải nhiệt ở phế, người bệnh có thể dùng bài thuốc đơn giản nhất là kết hợp rau má với râu ngô.

Rau má rất tốt cho sức khoẻ

Công dụng của rau má

Bài viết của TS.BS Trần Bá Thoại - Uỷ viên BCH Hội Nội tiết Việt Nam trên Báo Dân trí đã chỉ ra những công dụng quý của rau má với sức khoẻ như sau:

Từ những năm 1940, y học hiện đại bắt đầu nghiên cứu những tác dụng của rau má: Rau má có những hoạt chất thuộc nhóm saponins (còn được gọi là tripernoids) bao gồm asiaticoside, madecassoside, madecassic acid và asiatic acid…

Đối với da

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy dịch chiết rau má có khả năng kích hoạt quá trình phân chia tế bào và kích thích sự tổng hợp collagen của mô liên kết, thúc đẩy sự hình thành tế bào da, giúp nhanh liền vết thương và mau lên da non.

Nhờ tác dụng lên tuần hoàn da, nên rau má cũng được ứng dụng làm kem bôi mặt để làm bớt những vết nhăn giúp mặt trẻ trung, giảm lão hóa.

Hiên nay, chất chiết trích từ rau má được sử dụng rất đa dạng dưới hình thức thuốc tiêm, thuốc bột, thuốc mở để điều trị tất cả các chứng bệnh về da như vết bỏng, vết thương do chấn thương, do giải phẩu, cấy ghép da, những vết lở loét lâu lành, vết loét do ung thư, bệnh phong, vẩy nến…

Hoạt chất asiaticoside trong rau má cũng được ứng dụng trong điều trị bệnh phong và bệnh lao, do asiaticoside có thể làm tan lớp màng sáp bọc những vi khuẩn này, giúp hệ miễn dịch của cơ thể tiêu diệt chúng.

Đối với hệ tim mạch

Hoạt chất Bracoside A kích thích sự bài tiết nitric oxide (NO) của mô để làm dãn nở vi động mạch cùng mao quản, nên lượng máu di chuyển qua mô được nhiều hơn nên có khả năng chấm dứt được các cơn đau tim, đồng thời các chất độc dễ được đào thải giúp tế bào sống được thoải mái trong một môi trường lành mạnh.

Đối với tuần hoàn huyết, những hoạt chất của rau má có tác dụng cải thiện vi tuần hoàn ở các tĩnh mạch, mao mạch, bảo vệ lớp áo trong của thành mạch và làm gia tăng tính đàn hồi của mạch máu.

Do đó, rau má cũng hữu ích để điều trị và phòng bệnh tĩnh mạch ở các chi dưới như dãn tĩnh mạch, trĩ, phù tĩnh mạch chân.

Chất xơ trong rau má cũng giúp giảm cholesterol máu, nên cũng có tác dụng rất tốt với tim mạch.

Đối với hệ thần kinh

Những hoạt chất trong rau má như Bracoside B có tác dụng lên hoạt động của hệ thần kinh trung ương, tăng cường các chất trung gian chuyển hóa (neurotransmitters) giúp cho tế bào thần kinh, não bộ hoạt động tích cực hơn, làm giảm căng thẳng tâm lý, tăng khả năng tập trung tư tưởng và giúp cải thiện trí nhớ của người già.

Những dẫn xuất của chất Asiaticoside có khả năng bảo vệ các tế bào thần kinh trong bệnh Alzeheimer.

Triterpenoids trong rau má cũng có thể làm giảm sự lo lắng và tăng cường chức năng tâm thần ở một số cá nhân.

Đối với bệnh ung thư

Cũng như các loại rau trái khác, rau má có chứa beta caroten, sterols, saponins, alkaloids, flavonols, terpenoids, các vitamin… là những chất chống oxy hóa thiên nhiên, giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa, các rối loạn DNA, ngăn chăn quá trình ung thư hóa.

Nghiên cứu trên chuột cho thấy, dịch chiết rau má có khả năng chữa lành khối u dạ dày chuột, có khả năng kháng khối u.

Trên đây là những công dụng quý của rau má đối với sức khoẻ. Tuy nhiên theo các chuyên gia, rau má cũng là một thực phẩm chức năng, thực phẩm thuốc, nên khi sử dụng cần có định mức, liều lượng.

Hãy sử dụng rau má với lượng vừa đu để nhận được những tác dụng tốt nhất nhé.