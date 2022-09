Sơn La: Tuyên truyền phản bác luận điệu lập "Nhà nước Mông"

Ngày 21/9, tại bản Huổi Lếch (Đứa Mòn, Sông Mã, Sơn La), Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

"Nhà nước Mông" là luận điệu phản động

Tại hội nghị tuyên truyền, người dân tham gia đã được nghe thông tin về các chuyên đề: tình hình hoạt động tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La; Phản bác luận điệu tuyên truyền lập " Nhà nước Mông", hậu quả và tác hại của di cư tự do, xuất cảnh trái phép; một số quy định của Luật khiếu nại, luật tố cáo, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng lợi dụng gây mất an ninh trật tự, thực trạng tranh chấp đất đai và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đất đai.

Phòng An ninh đối nội công an tỉnh Sơn la tuyên truyền các chuyên đề liên quan đến ANTT cho người dân bản Huổi Lếch. Ảnh: ANTV Sơn La

Qua hội nghị đã góp phần giúp người dân nâng cao nhân thức, chủ động phòng ngừa trước các âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, khổng để xảy ra điểm nóng và các vụ việc phức tạp về ANTT, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.