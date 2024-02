Lực lượng CSGT Sơn La đã liên tục tuần tra, kiểm soát và có những biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên mọi tuyến đường.

Clip: Để người dân vùng cao đón tết trong yên bình

Người dân nâng cao ý thức đảm bảo ATGT

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân từ khắp mọi miền trở về địa bàn Sơn La ăn tết, đây cũng là nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, của BGĐ Công an tỉnh về triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết. Những ngày qua, lực lượng CSGT Sơn La đã liên tục tuần tra, kiểm soát và có những biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên mọi tuyến đường.

Tuyến đường 4G, đoạn đi qua Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã (Sơn La) Sau hơn 1 giờ đồng hồ ra quân xử lý các hành vi vi phạm, về cơ bản các tài xế đều chấp hành nghiêm quy định, đặc biệt, lỗi vi phạm về nồng độ cồn là không còn.

Lực lượng CSGT Sơn La đã liên tục tuần tra, kiểm soát và có những biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên mọi tuyến đường. Ảnh: Cao Thiên

Anh Lê Minh Nhân, lái xe chia sẻ: Mình chấp hành đầy đủ quy định, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Có như vậy mình đi xe đảm bảo, an toàn cho cả bản thân và những người khác.

Trong năm 2023, Công an huyện Sông Mã xử phạt 947 trường hợp, với số tiền gần 1,7 tỷ đồng; riêng đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã xử lý 116 trường hợp vi phạm trong đó nồng độ cồn là 105 trường hợp, tạm giữ 105 phương tiện, tước 34 GPLX, phạt tiền hơn 137 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, tại một địa bàn vùng cao như Sông Mã, việc xử lý các trường hợp vi phạm cũng còn nhiều khó khăn.

Lực lượng CSGT kiểm tra ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đặc biệt là lỗi nồng độ cồn, đã giảm được tình trạng này, tuy nhiên một bộ phận còn do ý thức, do nhận thức còn hạn chế nên đã sử dụng trong dịp lễ Tết. Trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra để bà con vui xuân đón Tết an toàn.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Cao Thiên

"Để đảm bảo trật tự TTATGT, phục vụ người dân đi lại an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huy động lực lượng, triển khai nhiều biện pháp, kết hợp giữa công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", Thượng tá Nguyễn Minh Tú nói.

Ngoài các biện pháp của lực lượng chức năng , mỗi người dân cần nâng cao ý thức tham gia giao thông. Ảnh: Cao Thiên

Trước tay lái là sự sống, đây là thông điệp luôn được nhắc nhở, là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội Do đó, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tự giác chấp hành pháp luật, đã uống rượu bia không lái xe để những ngày Tết thêm an vui.