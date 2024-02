Khoảnh khắc giao thừa, khi người người, nhà nhà sum vầy quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Trên những tuyến đường, góc phố, gác lại niềm riêng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Sơn La vẫn miệt mài làm nhiệm vụ với mong muốn mang lại cho người dân một mùa xuân yên bình, hạnh phúc, một cái Tết ấm áp, trọn vẹn.

Clip: Thầm lặng giữ bình yên trong đêm giao thừa nơi vùng cao

Từ chập tối, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La đã tất bật với công việc trong đêm cuối năm. Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát tại một số điểm nhằm đảm bảo ANTT, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn.

Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát tại một số điểm nhằm đảm bảo ANTT. Ảnh: Trung Hiếu

Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Chúng tôi xác định ngày Tết là thời điểm bận rộn nhất đối với các lực lượng, bởi đây là thời điểm mà các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng hoạt động, cũng như nhiều vụ xích mích dễ dẫn đến gây gổ, đánh nhau; đặc biệt trong xuân Giáp Thìn 2024 thì tình hình sử dụng pháo nổ trái phép sẽ phức tạp, anh em chúng tôi sẽ bố trí lực lượng kiểm soát tình trạng này, để không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ"

Lực lượng Công an tỉnh Sơn La vẫn miệt mài làm nhiệm vụ với mong muốn mang lại cho người dân một mùa xuân yên bình, hạnh phúc, một cái Tết ấm áp, trọn vẹn. Ảnh: Trung Hiếu

Huy động lực lượng giữ bình yên trong đêm giao thừa

Còn tại thành phố Sơn La, lực lượng CSGT-TT và các tổ công tác liên ngành được chia theo hướng từ các huyện phụ cận vào thành phố như Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn và nhiều tổ trong địa bàn nội thành nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cũng bố trí lực lượng, phương tiện thường trực bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa điểm diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí, tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa để ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh là tổ chức thường trực 70% quân số trong dịp tết Nguyên đán và 50% lãnh đạo đang thực hiện trong đợt cao điểm, nhất là trong dịp 30 tết để tham gia bảo đảm ANTT, an toàn cho các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn toàn tỉnh để làm sao nhân dân đến xem pháo hoa được an toàn, không để xảy ra cháy nhà, cháy rừng tại các khu vực này.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cũng bố trí lực lượng, phương tiện thường trực bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa điểm diễn ra các hoạt động vui chơi. Ảnh: Trung Hiếu

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho hay: "Hơn 100 CBCS thuộc các đội nghiệp vụ của Công an thành phố sẽ tăng cường xuống các xã phường phối hợp với lực lượng công an cơ sở, lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ cho nhân dân đón tết, vui xuân an toàn đúng theo phương châm lực lượng CAND phải thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi và lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình".

Người dân Sơn La đã được đón thời khắc giao thời trong vui tươi và an toàn. Ảnh: Trung Hiếu

Mặc dù năm nay thời tiết trong đêm giao thừa tương đối rét, nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai công tác nhưng với những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và đua xe trái phép không xảy ra; người dân Sơn La đã được đón thời khắc giao thời trong vui tươi và an toàn.