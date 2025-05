Giá cà phê ở mốc thấp, dự báo "nóng" sản lượng cà phê Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 26/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 4.790 USD/tấn, tăng 0,06% (3 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 tăng 0,04% (2 USD/tấn), đạt 4.786 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng tăng nhẹ 0,07% (0,25 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 361 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng không đáng kể 0,01% (0,05 US cent/pound), đạt 358,7 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên ổn định so với ngày hôm trước, đứng ở mức 122.000 – 122.500 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận giá ở mốc 122.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh khác như Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua giao dịch phổ biến hiện nay tại các khu vực này vào khoảng 122.500 đồng/kg.

Hoa Kỳ nghỉ lễ Memorial Day vào thứ Hai ngày 26/5 và thị trường cà phê Arabica New York đóng cửa, trong khi Vương quốc Anh sẽ kỷ niệm Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân vào cùng ngày, cả hai thị trường cà phê Robusta London đóng cửa trong ngày này.

Tuần qua đã chứng kiến Arabica sụt xuống mức thấp nhất trong 5 tuần và Robusta đạt mức thấp nhất trong 6 tuần. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm được cho là vì lượng cà phê tồn kho của ICE tăng đã tác động đến giá.

Ngoài việc lượng tồn kho tăng thì Cục Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cũng dự báo sản lượng cà phê năm 2025/26 của Brazil sẽ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước lên mức 65 triệu bao và sản lượng cà phê vụ 2025/26 của Việt Nam sẽ tăng khoảng 6,9% so với cùng kỳ năm trước lên 31 triệu bao. Trong đó, Robusta tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với 30 triệu bao, còn Arabica đóng góp khoảng 1 triệu bao.

Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cũng đã dự báo sản lượng vụ 2025/26 của Honduras, nước sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ, sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước lên 5,8 triệu bao.

Mối lo ngại về nhu cầu cũng đang góp phần làm giảm giá cà phê, khi một số nhà nhập khẩu hàng hóa toàn cầu cho biết mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% của Hoa Kỳ sẽ khiến tăng giá cho người tiêu thụ và gây thêm áp lực lên khối lượng hàng rang xay bán ra.

Giá cà phê tăng mạnh suốt hai năm qua đã mang lại “cú hích vàng” cho ngành cà phê Việt. Không chỉ xuất khẩu tăng vọt, tỷ lệ cà phê chế biến, đặc biệt là cà phê hòa tan cũng gia tăng nhanh chóng. Theo Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, hiện khoảng 10% sản lượng cà phê Việt Nam được đưa vào chế biến sâu, với giá trị trung bình lên tới 6.000 USD/tấn, góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng đã bước vào sân chơi cà phê đặc sản, phân khúc cao cấp có giá bán cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với mặt bằng chung toàn cầu. Đây được xem là hướng đi chiến lược giúp nâng tầm giá trị và thương hiệu cà phê Việt trên thị trường quốc tế.