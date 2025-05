Giá cà phê hai sàn tăng trở lại song áp lực thị trường vẫn rất lớn

Giá cà phê hôm nay 24/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 4.790 USD/tấn, tăng 0,06% (3 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 tăng 0,04% (2 USD/tấn), đạt 4.786 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng tăng nhẹ 0,07% (0,25 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 361 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng không đáng kể 0,01% (0,05 US cent/pound), đạt 358,7 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên ổn định so với ngày hôm trước, đứng ở mức 122.000 – 122.500 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận giá ở mốc 122.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh khác như Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua giao dịch phổ biến hiện nay tại các khu vực này vào khoảng 122.500 đồng/kg.

Hoạt động mua bù bán khống đã xuất hiện trên thị trường kỳ hạn cà phê trong phiên giao dịch vừa qua sau khi chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

Tuy nhiên, sự gia tăng trong tồn kho cà phê vẫn đang gây áp lực lên giá. Tính đến ngày 25/5, tồn kho cà phê Robusta được ICE theo dõi đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng, đạt 5.438 lot. Ngoài ra, tồn kho cà phê Arabica do ICE theo dõi cũng tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng rưỡi, đạt 886.590 bao.

Trong nước, giá cà phê trong nước đang có xu hướng giảm nhẹ, chủ yếu do tác động từ đà lao dốc của thị trường thế giới và nguồn cung nội địa gia tăng. Tuy nhiên, mức điều chỉnh được dự báo sẽ không quá sâu và thị trường nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định tương đối.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê sẽ tiếp tục chịu sức ép giảm giá, khi nguồn cung ngày càng dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét.

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2025/26 (tháng 7/2025 đến tháng 6/2026) dự kiến đạt 65 triệu bao, tăng 0,5% so với niên vụ trước.

Dự báo này tương đồng với nhiều khảo sát độc lập khác, trong đó sản lượng Arabica được dự đoán đạt 40,9 triệu bao (giảm 6,4%) do thời tiết bất lợi, còn sản lượng Robusta đạt 24,1 triệu bao (tăng 14,76%) do thời tiết thuận lợi và kỹ thuật tưới tiêu hiệu quả. USDA dự báo tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong vụ 2025/26 chỉ đạt 41,7 triệu bao, giảm 6% so với ước tính trong vụ trước.

Brazil hiện là nhà sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới, còn Việt Nam là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Theo USDA, các nước sản xuất Robusta là Việt Nam và Indonesia đều được dự báo sẽ thu hoạch vụ mùa lớn hơn trong niên vụ 2025/26 nhờ nông dân tăng cường chăm sóc cây trồng, khiến năng suất được cải thiện.

Theo đó, tổng sản lượng cà phê của Việt Nam vụ 2025/26 được USDA dự kiến đạt 31 triệu bao (loại 60kg), gồm 30 triệu bao Robusta và 1 triệu bao Arabica. Cũng trong vụ niên vụ này, sản lượng cà phê của Indonesia được dự kiến đạt 11,3 triệu bao (loại 60kg).