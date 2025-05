Giá cà phê đồng loạt giảm khi USDA đưa ra dự báo tích cực về nguồn cung vụ mới

Giá cà phê hôm nay 21/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/5 ở mức 4.903 USD/tấn, giảm 1,41% (70 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1,35% (67 USD/tấn), đạt 4.895 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 trên Sàn New York quay đầu giảm 1,44% (5,4 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 369,3 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,36% (5,05 US cent/pound), đạt 366,4 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 124.500 – 125.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được điều chỉnh xuống còn 125.200 đồng/kg. Tuy nhiên, đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất trong cả nước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được giao dịch ở mức 125.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đứng ở mức thấp nhất là 124.500 đồng/kg.

Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt gần 666.000 tấn, thu về 3,8 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, khối lượng xuất khẩu giảm 9,4%, nhưng giá trị tăng mạnh 51,8%, nhờ giá bình quân đạt 5.700 USD/tấn, tăng 67,6%.

Trong số các thị trường xuất khẩu chính, Đức tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch 628 triệu USD, tăng 97,6% và chiếm 16,9% tổng giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Các thị trường lớn khác bao gồm Ý (307,6 triệu USD, tăng 33,8%), Tây Ban Nha (292,5 triệu USD), Nhật Bản (260 triệu USD), Mỹ (236,8 triệu USD) và Nga (213,4 triệu USD), tất cả đều ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Đáng chú ý, Mexico nổi bật với mức tăng trưởng đột phá. Trong 4 tháng, Việt Nam xuất khẩu 17.413 tấn cà phê sang thị trường này, đạt giá trị gần 93 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, khối lượng xuất khẩu tăng 2.971% (gấp 30 lần), trong khi giá trị tăng 5.412% (gấp 54 lần), đưa Mexico trở thành điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hiện dao động quanh mức 125.000 đồng/kg. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá đang xuất hiện do nguồn cung tăng từ các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Indonesia.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn chủ yếu là xuất khẩu cà phê thô. Nhu cầu tiêu thụ nội địa còn hạn chế khiến chế biến sâu chưa được đẩy mạnh.

Vụ thu hoạch cà phê tại Brazil đang tăng tốc nhờ thời tiết thuận lợi, tuy nhiên hoạt động bán cà phê vụ mới vẫn diễn ra khá chậm. Theo nhận định của Công ty môi giới Hedgepoint Global Markets, nông dân Brazil chưa vội bán cà phê vụ mới.

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2025/26 (tháng 7/2025 đến tháng 6/2026) dự kiến đạt 65 triệu bao, tăng 0,5% so với niên vụ trước. Dự báo này tương đồng với nhiều khảo sát độc lập khác, trong đó sản lượng Arabica được dự đoán đạt 40,9 triệu bao (giảm 6,4%) do thời tiết bất lợi, còn sản lượng Robusta đạt 24,1 triệu bao (tăng 14,76%) do thời tiết thuận lợi và kỹ thuật tưới tiêu hiệu quả. USDA dự báo tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong vụ 2025/26 chỉ đạt 41,7 triệu bao, giảm 6% so với ước tính trong vụ trước.

Brazil hiện là nhà sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới, còn Việt Nam là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Theo USDA, các nước sản xuất Robusta là Việt Nam và Indonesia đều được dự báo sẽ thu hoạch vụ mùa lớn hơn trong niên vụ 2025/26 nhờ nông dân tăng cường chăm sóc cây trồng, khiến năng suất được cải thiện. Theo đó, tổng sản lượng cà phê của Việt Nam vụ 2025/26 được USDA dự kiến đạt 31 triệu bao (loại 60kg), gồm 30 triệu bao Robusta và 1 triệu bao Arabica. Cũng trong vụ niên vụ này, sản lượng cà phê của Indonesia được dự kiến đạt 11,3 triệu bao (loại 60kg).