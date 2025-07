Các thông tin tích cực hơn, nông dân kỳ vọng giá tiêu sẽ trở lại mốc hồi đầu năm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia không đổi với tiêu trắng, không đổi với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.393 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.225 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.177 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.440 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.570 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.

Trong quý II/2025, giá tiêu đã sụt giảm mạnh do áp lực mùa vụ trong nước và cả hàng nhập khẩu khi đã mất đến hơn 20.000 đồng/kg so với lúc cao nhất.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại các thông tin đã tích cực hơn, nông dân kỳ vọng trở lại giá 160.000 đồng/kg vào đầu năm và có thể tăng cao hơn trong cuối năm.

Theo thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 6/2025 Việt Nam xuất khẩu được 23.440 tấn hồ tiêu các loại, tiêu đen đạt 19.698 tấn, tiêu trắng đạt 3.742 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu các loại của Việt Nam trong tháng 6/2025 đạt 157,5 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 11,4%, kim ngạch giảm 13,6% và so với tháng 6/2024 xuất khẩu giảm 16,8% nhưng kim ngạch tăng 11,6%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 6/2025 đạt 6.442 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.272 USD/tấn, giảm 4,0% đối với tiêu đen và 3,5% đối với tiêu trắng so với tháng trước.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu của Việt Nam trong tháng 6/2025 đạt 4.439 tấn, tuy nhiên so với tháng 5 giảm 30,0%. Xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp đà hồi phục đạt 3.330 tấn, tăng 28,5%, tiếp theo là các thị trường: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đạt 1.727 tấn, Ấn Độ 1.239 tấn và CHLB Đức 1.012 tấn.

Tính đến hết tháng 6/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 124.133 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 105.939 tấn, tiêu trắng đạt 18.194 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 850,5 triệu USD, tiêu đen đạt 704,1 triệu USD, tiêu trắng đạt 146,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 12,9%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 34,1%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 6 tháng đạt 6.665 USD/tấn, tăng 93,6% và tiêu trắng đạt 8.079 USD/tấn, tăng 63,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hồ tiêu Việt Nam chiếm 23,6% đạt 24.979 tấn, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 29,4%. Tiếp theo là các thị trường: Ấn Độ đạt 7.768 tấn, UAE: 7.700 tấn, Trung Quốc 6.610 tấn và CHLB Đức 4.836 tấn.