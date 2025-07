Giá cà phê hôm nay giảm trên cả hai sàn giao dịch, Robusta chạm đáy 14 tháng

Giá cà phê hôm nay 12/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tiếp tục lao dốc phiên thứ 3 liên tiếp, với mức giảm 3,13% (104 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn mức 3.216 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,18% (104 USD/tấn), đạt 3.170 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm nhẹ 0,45% (1,3 US cent/pound), còn 286,5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,58% (1,65 US cent/pound), đạt 280,45 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 89.500 - 90.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 90.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 90.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 89.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 90.300 đồng/kg.

Những diễn biến thất thường của chính sách thuế đối ứng từ Mỹ cùng diễn biến đồng USD, đầu cơ trên sàn không chọn ôm hàng, mà xả hàng trước kỳ nghỉ cuối tuần. Điều này lý giải vì sao đầu phiên giao dịch, giá cà phê 2 sàn tăng tốt, cuối phiên đầu cơ bán chốt lời đẩy cà phê giảm sâu.

Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, tính đến ngày 9/7, vụ thu hoạch cà phê 2025-2026 của Brazil đã hoàn thành 69%, cao hơn mức 66% cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 62%. Phân tích cho thấy 88% sản lượng Robusta đã được thu hoạch và 58% vụ thu hoạch Arabica đã hoàn thành.

Sản lượng Robusta được kỳ vọng đạt 18,7 triệu bao trong niên vụ 2025–2026, tăng mạnh 28% so với năm trước. Brazil vốn là quốc gia dẫn đầu về sản xuất Arabica – loại cà phê chất lượng cao – nhưng trong những năm gần đây đang đầu tư mạnh vào Robusta do khả năng chống bệnh tốt và dễ trồng ở vùng đất thấp.

Thị trường Robusta cũng chịu áp lực trước nguồn cung xuất khẩu tăng mạnh từ Việt Nam - quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất Robusta – điều kiện thời tiết đang rất thuận lợi cho mùa vụ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam niên vụ 2025–2026 dự kiến đạt 30 triệu bao loại 60 kg, tăng khoảng 7% so với năm trước.

Tuy nhiên, mức giá hiện nay được đánh giá là tương đối thực tế, cân bằng giữa cung cầu. Diễn biến giá sắp tới khó đoán định vì chịu tác động nhiều bởi yếu tố mùa vụ của các nước lớn như Brazil, Việt Nam, hoạt động đầu tư tài chính, tình hình chính trị trên thế giới.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục giảm do dư cung, tâm lý các nhà đầu tư yếu và tồn kho tăng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, nước ta đã xuất khẩu 943.000 tấn cà phê, thu về đạt 5,4 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng và tăng tới 66% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu niên vụ 2024/25, Việt Nam đã xuất khẩu 1,25 triệu tấn cà phê, với kim ngạch xuất khẩu hơn 7 tỷ USD, giảm 1,8% về lượng nhưng tăng 59,6% về trị giá so với cùng kỳ niên vụ trước đó.