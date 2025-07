Vừa tăng, giá cà phê đã giảm trở lại xuống mức thấp nhất 1,5 tuần, điều gì đang xảy ra?

Giá cà phê hôm nay 10/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 10/7 ở mức 3.470 USD/tấn, giảm mạnh 2,75% (98 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,79% (98 USD/tấn), chỉ còn 3.410 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm nhẹ 0,54% (1,55 US cent/pound), xuống còn 284,05 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,5% (1,4 US cent/pound), đạt 279,05 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm trở lại 1.000 - 1.200 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 92.300 – 92.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 92.600 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 92.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 92.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 92.600 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, nước ta đã xuất khẩu 943.000 tấn cà phê, thu về đạt 5,4 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng và tăng tới 66% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu niên vụ 2024/25, Việt Nam đã xuất khẩu 1,25 triệu tấn cà phê, với kim ngạch xuất khẩu hơn 7 tỷ USD, giảm 1,8% về lượng nhưng tăng 59,6% về trị giá so với cùng kỳ niên vụ trước đó.

Brazil là quốc gia sản xuất arabica lớn nhất thế giới. Thời tiết tại quốc gia này đang thuận lợi cho việc thu hoạch và phơi sấy, giúp các lô hàng mới nhanh chóng được đưa ra thị trường. Tính đến ngày 4/7/2025, các thành viên của Hợp tác xã cà phê Cooxupe – Brazil đã thu hoạch được 40% sản lượng cà phê niên vụ 2025/26, thấp hơn mức 52% cùng kỳ vụ trước.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, xuất khẩu cà phê Robusta toàn cầu trong tháng 5 đã tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, nhờ dòng chảy xuất khẩu gia tăng từ nhà xuất khẩu hàng đầu Việt Nam, cùng với các quốc gia chủ chốt khác như Indonesia và Uganda.

Colombia là quốc gia dẫn đầu thế giới về cung cấp cà phê arabica chế biến ướt. Xuất khẩu cà phê trong tháng 6/2025 của Colombia tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, đạt 1,09 triệu bao.