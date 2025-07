Giá cà phê thế giới và nội địa tăng trở lại trong tuần đầu tháng 7

Giá cà phê hôm nay 6/7

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận diễn biến trái chiều trong tuần qua, với Robusta tăng nhẹ trong khi Arabica sụt giảm mạnh.

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London kết thúc tuần ở mức 3.677 USD/tấn, tăng 0,4% (16 USD/tấn) so với phiên một tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 cũng tăng 0,7% (24 USD/tấn), lên mức 3.617 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm mạnh 4,7% (14,2 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 289,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 4,5% (13,3 US cent/pound), còn 284,15 US cent/pound.

Kết thúc tuần, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.800 – 96.400 đồng/kg, tăng 1.800 – 2.200 đồng/kg (tương ứng 2 – 2,3%) so với tuần trước. Thị trường đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau hai tháng lao dốc.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hiện đang đang được thu mua ở mức cao nhất là 96.400 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg trong tuần qua.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng lần lượt là 2.100 đồng/kg và 2.200 đồng/kg, cùng được điều chỉnh lên mức 96.300 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng đạt 95.800 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg so với tuần trước.

Brazil tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường cà phê Arabica. Mặc dù hiện là mùa đông của Brazil nhưng các chuyên gia thời tiết nhận định nguy cơ sương giá là không cao, hiện nay những vùng trồng được dự báo là khá ấm trong mùa đông trong vòng 10 ngày tới. Các nhà phân tích vẫn đang theo dõi sát sao tình hình thời tiết những tuần tới, đặc biệt là vào thời điểm cây cà phê đang trong giai đoạn phát triển quan trọng của vụ mới.

Tại Indonesia, vụ thu hoạch cà phê Robusta đang diễn ra nhưng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Mưa lớn kéo dài ở một số khu vực trồng cà phê chính đã ảnh hưởng đến chất lượng hạt và làm chậm tiến độ thu hoạch. Điều này đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung Robusta toàn cầu, vốn đã bị thắt chặt trong những tháng gần đây. Các nhà giao dịch cho biết, nguồn cung cà phê Robusta từ Indonesia ra thị trường đang chậm lại, đẩy giá tăng lên.

Tình hình này được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cà phê Robusta trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhu cầu từ các nhà rang xay vẫn duy trì ở mức cao. Các báo cáo từ địa phương cho thấy sản lượng dự kiến của Indonesia trong vụ này có thể không đạt như kỳ vọng ban đầu, càng củng cố thêm tâm lý lo ngại về thiếu hụt nguồn cung.

Thị trường cà phê nội địa Việt Nam tuần qua khá ổn định, với giá cà phê Robusta duy trì ở mức cao. Nông dân vẫn thận trọng trong việc bán ra, chủ yếu do giữ hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Mặc dù vụ thu hoạch đã kết thúc, nhưng lượng cà phê còn trong kho của nông dân vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cả.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, việc thu mua cà phê từ nông dân gặp nhiều thách thức do mức giá cao so với trên sàn và tâm lý găm hàng của người nông dân. Tình hình thời tiết thuận lợi trong các tháng gần đây đã tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của vụ cà phê mới, tuy nhiên, sản lượng của vụ tiếp theo vẫn cần thời gian để đánh giá chính xác. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, diện tích và năng suất cà phê đang được duy trì ổn định, tuy nhiên biến đổi khí hậu vẫn là yếu tố cần được theo dõi.