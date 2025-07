Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng lên

Giá cà phê hôm nay 5/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 5/7 ở mức 3.677 USD/tấn, tiếp tục tăng 1,38% (50 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,29% (46 USD/tấn), lên mức 3.617 USD/tấn.

Trong khi đó, sàn giao dịch New York hôm nay đóng cửa nghỉ lễ, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 kết thúc phiên hôm trước ở mức 289,6 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 284,15 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng thêm 800 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 95.800 – 96.400 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất ở mức 96.400 đồng/kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá giao dịch cùng được điều chỉnh lên mức 96.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất là 95.800 đồng/kg.

Theo báo cáo mới nhất của USDA, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2024–2025 được dự báo đạt 25,8 triệu bao. Con số này đã được điều chỉnh giảm 1,5 triệu bao so với dự báo ban đầu là 27,3 triệu bao, song vẫn cao hơn mức 24,4 triệu bao của niên vụ 2023–2024.

Trong nửa đầu niên vụ, Việt Nam đã xuất khẩu 12,15 triệu bao, giảm 23% so với cùng kỳ 2023 - 2024. Sự sụt giảm xuất khẩu được ghi nhận ở nhiều thị trường lớn như Nhật Bản (giảm 28%), Italy (giảm 27%), Mỹ (giảm 22%), Tây Ban Nha (giảm 19%) và Đức (giảm 9%).

USDA nhận định nguyên nhân chủ yếu là do giá cà phê nội địa tăng cao khiến nông dân giữ hàng chờ giá, dẫn đến khan hiếm nguồn cung cho các hợp đồng xuất khẩu. Đồng thời, giá cà phê nội địa biến động mạnh khiến các nhà xuất khẩu e dè trong việc xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Theo Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), nguồn cung cà phê toàn cầu đang bị thắt chặt do tình trạng thâm hụt sản lượng trong nhiều năm. Tuy nhiên trong vòng 3 năm tới, nguồn cung có thể được cải thiện, do các đồn điền mới được trồng sau đợt giá đạt mức cao kỷ lục vào đầu vụ thu hoạch.

Tuy vậy, triển vọng này còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường có thuận lợi hay không để người nông dân có thể duy trì việc canh tác. Nếu thời tiết thuận lợi tại các quốc gia sản xuất chủ chốt như Brazil, Việt Nam, Colombia, tình trạng thâm hụt liên tiếp trên thị trường cà phê toàn cầu có thể chấm dứt vào năm 2026 tới.

Theo một số đại lý, lượng cà phê giao về kho thời điểm này cũng đang chậm lại do nguồn cung trong dân gần cạn, khiến giá bật lên nhẹ. Trong hơn hai năm qua, giá cà phê tăng mạnh nên nhiều hộ đẩy mạnh việc tái canh, nhiều diện tích mới trồng sẽ bắt đầu cho thu hoạch trong một vài năm tới, khiến nguồn cung tăng lên. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo, giá sẽ không giảm sâu như thời kỳ khủng hoảng giá trước đây, khoảng 30.000 - 40.000 đồng, bởi những yếu tố đầu vào hiện nay đã khác, giá cả đầu vào cũng đã khác.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh nhờ giá trị đơn hàng lớn từ các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Thành công này đến từ việc đẩy mạnh xuất khẩu các dòng cà phê chế biến sâu, cà phê đặc sản và cà phê hoà tan, những phân khúc có giá trị tăng cao.