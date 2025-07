Giá cà phê quay đầu giảm mạnh do áp lực nguồn cung dồi dào

Giá cà phê hôm nay 8/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 8/7 ở mức 3.526 USD/tấn, giảm mạnh 4,11% (151 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 4,2% (152 USD/tấn), chỉ còn 3.463 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 3,92% (11,35 US cent/pound), về mức 278,25 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,85% (10,95 US cent/pound), chỉ còn 273,95 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm 3.700 – 3.800 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 92.300 – 92.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê quay đầu giảm 3.700 đồng/kg, xuống mức 92.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 92.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá giảm 3.700 đồng/kg, hiện ở mức 92.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 92.600 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê của nước ta trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 943.000 tấn, thu về 5,4 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng và tăng tới 66% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng tháng 6/2025, khối lượng xuất khẩu đạt 119.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, sản lượng Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2025/26 được dự báo đạt 30 triệu bao (loại 60 kg), tăng khoảng 7% so với niên vụ trước, với diện tích trồng đang được mở rộng.

Cũng theo USDA, Brazil dự kiến duy trì sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 tăng nhẹ, ước đạt 65 triệu bao (loại 60kg), tăng 0,5% so với vụ trước.

Dữ liệu sơ bộ của chính phủ Brazil cho thấy, xuất khẩu cà phê nhân xanh cùa nước này trong tháng 6/2025 giảm 34,14% so với cùng kỳ, chỉ đạt 2,23 triệu bao. Brazil đang đẩy mạnh sản xuất Robusta (giống conilon) với sản lượng conilon niên vụ 2025/26 được Conab dự báo đạt 18,7 triệu bao, tăng 28% so với vụ trước.

Colombia là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới sau Brazil và Việt Nam. Trong niên vụ 2024/25, quốc gia này dự kiến sản xuất khoảng 15 triệu bao. Tuy nhiên sang mùa vụ 2025/26 do ảnh hưởng của mưa lớn, Colombia dự báo sản lượng sẽ giảm ít nhất 1 triệu bao (loại 60kg). Lượng cà phê được thu hoạch trong khoảng từ tháng 10 – tháng 12 có khả năng sẽ bị ảnh hưởng lớn.