Giá cà phê tiếp tục nhích lên, bà con vẫn thận trọng bán ra

Giá cà phê hôm nay 7/7

Kết thúc tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London đạt 3.677 USD/tấn, tăng 0,4% (16 USD/tấn) so với tuần trước đó.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm mạnh 4,7% (14,2 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 289,6 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100 – 200 đồng/kg so với cuối tuần trước, lên mức 96.000 – 96.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng 200 đồng/kg, lên mức cao nhất 96.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá giao dịch đạt 96.400 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cũng tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 96.000 đồng/kg.

Riêng tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay không thay đổi, giữ ổn định ở mức 96.400 đồng/kg.

Ở trong nước, nông dân vẫn thận trọng trong việc bán ra, chủ yếu do giữ hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Mặc dù vụ thu hoạch đã kết thúc, nhưng lượng cà phê còn trong kho của nông dân vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cả.

Theo báo cáo trong tháng 6/2025 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt mức kỷ lục 178,7 triệu bao (mỗi bao 60 kg), tăng 4,3 triệu bao so với niên vụ trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự phục hồi sản lượng tại Việt Nam và Indonesia, cùng với sản lượng đạt mức cao nhất từ trước đến nay tại Ethiopia. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu được dự báo sẽ tăng thêm 700.000 bao, đạt 122,3 triệu bao. Tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ tới dự báo đạt 169,4 triệu bao, tương ứng với mức dư cung khoảng 9,3 triệu bao.

Bên cạnh đó, tồn kho tăng cũng gây áp lực lên giá cà phê. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE), lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận tại kho châu Âu và Mỹ đang ở mức cao nhất trong nhiều tháng gần đây. Đối với Robusta, tồn kho tại các cảng lớn ở châu Á cũng không còn ở mức thấp như đầu năm khi lượng hàng tồn được bổ sung đều đặn, niềm tin vào việc giữ giá cao của thị trường giảm sút, tạo tâm lý lo ngại và xu hướng đẩy mạnh bán ra.

Thời tiết thuận lợi tại Brazil, cùng với đồng nội tệ của 2 quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil và Việt Nam giảm giá so với đồng USD cũng góp phần làm giảm giá cà phê. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục giảm do dư cung, tâm lý các nhà đầu tư yếu và tồn kho tăng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã lập kỷ lục lịch sử với 5,5 tỷ USD, hoàn thành xuất sắc mục tiêu của cả năm 2025.

Sản lượng cà phê lớn nhất tập trung vào vụ thu hoạch từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Vì vậy, xuất khẩu những tháng cuối năm có thể không cao như nửa đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu cà phê có khả năng đạt 7,5 tỷ USD trong năm 2025, tăng 36,9% so với năm 2024.

Để đạt được mục tiêu này, Mỹ vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, một số đối tác thương mại tại Mỹ đang có xu hướng tìm nguồn cung thay thế, tạo áp lực cạnh tranh cho cà phê Việt Nam.

Hiện Mỹ là thị trường trọng điểm xuất khẩu cà phê đặc sản phân khúc cao cấp, sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng và cà phê hòa tan. EU đang tìm cách mở ra các cơ hội hợp tác tại châu Á, Trung Đông.

Vì vậy, cà phê Việt Nam có thể chuyển hướng sang các thị trường khác như: Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan... Với thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), về lâu dài, ngành cà phê có thể chuyển hướng tập trung vào khu vực này.