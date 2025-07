Chính sách nhập khẩu dừa của Đài Loan (Trung Quốc) và danh sách doanh nghiệp nhập khẩu

Đài Loan là một thị trường có nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm từ dừa, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng hướng tới sản phẩm tự nhiên, không chất bảo quản và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, do không có sản xuất nội địa đáng kể, nguồn cung dừa chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ Đông Nam Á (Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia...).

Tuy vậy, theo quy định sau khi gia nhập WTO, Dừa hiện là mặt hàng nằm trong nhóm nông sản nhập khẩu được Đài Loan quản lý bằng cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ) và có thể chịu biện pháp phòng vệ đặc biệt (SSG).

Hiện nay, Đài Loan áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với nhập khẩu dừa, theo đó thuế suất trong hạn ngạch thấp hơn, còn ngoài hạn ngạch thì áp dụng mức thuế cao hơn. Ngoài ra, nếu khối lượng hoặc giá nhập khẩu vượt quá mức cơ sở nhất định, có thể kích hoạt biện pháp phòng vệ đặc biệt để đánh thêm thuế.

Trong đó, mỗi năm cho phép nhập khẩu một số lượng nhất định dừa (hiện là 10.000 tấn). Các nhà nhập khẩu phải tham gia đấu giá để giành quyền nhập khẩu trong hạn ngạch. Dừa nhập khẩu trong hạn ngạch chịu thuế suất 15% hoặc 0,9 Đài tệ/kg, áp dụng mức cao hơn. Trong khi Dừa nhập khẩu vượt quá hạn ngạch chịu thuế suất 120%. Ngoài ra, Đài Loan cũng áp dụng Biện pháp phòng vệ đặc biệt khi lượng nhập khẩu vượt quá ngưỡng cơ sở hoặc giá nhập khẩu thấp hơn mức chuẩn định sẵn, có thể bị đánh thêm thuế nhập khẩu.

Để đảm bảo số lượng nhập khẩu phù hợp với cam kết, dừa bóc vỏ khi nhập khẩu sẽ được nhân hệ số 2,65 để quy đổi thành trọng lượng tương đương với dừa còn vỏ trong hạn ngạch.

Về xu hướng nhập khẩu, trong những năm qua, Đài Loan có xu hướng gia tăng nhập khẩu dừa tươi (còn vỏ hoặc gọt sơ), phục vụ cho phân khúc đồ uống tươi, quán cà phê, trà sữa, nhà hàng. Dừa đã bóc vỏ, nạo sẵn hoặc đóng gói hút chân không cũng tăng nhu cầu, phục vụ ngành thực phẩm chế biến và nhà bán lẻ hiện đại.

Về thị hiếu tiêu dùng, phân khúc sản phẩm, Dừa tươi nguyên trái phổ biến trong hệ thống siêu thị, chuỗi trà sữa, nhà hàng ăn uống trong khi nước dừa đóng hộp tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng sản phẩm giải khát không đường, không chất bảo quản. Các sản phẩm từ dừa chế biến như cơm dừa nạo, dừa sấy khô, dầu dừa... được tiêu thụ trong kênh bán lẻ hiện đại và ngành công nghiệp thực phẩm.

Về hành vi người tiêu dùng, người tiêu dùng Đài Loan ưu tiên sản phẩm tươi, an toàn, xuất xứ rõ ràng, bao bì đẹp mắt. ​Thị trường nhạy cảm về giá nhưng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm có thương hiệu, có chứng nhận hữu cơ hoặc xuất xứ uy tín. Các sản phẩm phù hợp xu hướng "eat clean", thực dưỡng, hoặc dùng trong thực đơn vegan đang được đón nhận.

Về rào cản kỹ thuật và quy định, dừa xuất khẩu vào Đài Loan cần đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt (quarantine). Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo bao bì, nhãn mác đúng tiêu chuẩn quy định và đảm bảo hồ sơ đăng ký, đấu giá hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu phù hợp. Ngoài ra, do tính mùa vụ, Đài Loan ưu tiên nhập khẩu dừa vào mùa không sản xuất nội địa (tháng 1–2 và 8–12 hàng năm). Doanh nghiệp xuất khẩu cần lên kế hoạch sản xuất, vận chuyển phù hợp với thời gian mở hạn ngạch.

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu tỏi năm 2025 dựa trên kết quả đấu thầu (Allocation result of WTO Importation Tariff Rate Quota on a competitive basis) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc lấy từ công bố kết quả đấu thầu do Ngân hàng Đài Loan (BOT) công bố.

Nhìn chung, Dừa là mặt hàng có tiềm năng lớn tại thị trường Đài Loan nhờ xu hướng tiêu dùng sản phẩm tự nhiên và lành mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có rào cản kỹ thuật và hạn ngạch rõ ràng, đòi hỏi doanh nghiệp cần chủ động trong việc tuân thủ quy định, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng chiến lược thị trường bài bản.