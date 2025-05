Một sản phẩm khô thơm phức của Việt Nam, người Đài Loan (Trung Quốc) mê mệt, bỏ hàng triệu USD mua về ăn

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), nấm hương khô sản xuất tại Việt Nam nhiều năm qua chiếm lĩnh được thị phần tại Đài Loan nhờ năng lực cạnh tranh vượt trội, áp dụng quy trình sản xuất từ kỹ thuật trồng, cấy, thu hoạch, sấy khô vv... theo đúng kỹ thuật hiện đại đáp ứng các yêu cầu về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sơ chế nấm xuất khẩu đi Đài Loan tại một doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Tuy vậy, nấm hương khô - có HS07123400009; mô tả tiếng Anh: Shiitake (Lentinus edodes), dried - hiện được Đài Loan quản lý bằng biện pháp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu và được phân bổ bằng phương pháp đấu giá hạn ngạch hàng năm. Quy mô thị trường và các chính sách quy định về nhập khẩu mặt hàng nấm hương khô của Đài Loan khá lớn và rõ ràng.

Theo đó, thị trường Đài Loan hiện sản xuất, tiêu thụ tới 15 loại nấm chủ yếu như nấm Tây, nấm cỏ, nấm hương, mộc nhĩ, nấm kim trâm, nấm bào ngư, nấm Brazil, nấm tú trân, nấm đùi gà, nấm hồng hỷ, nấm tuyết bạch, bạch tinh linh, nấm san hô, nấm đầu khỉ, nấm liễu tùng song nấm hương vẫn là loại được tiêu dùng nhiều nhất nên hằng năm Đài Loan vẫn có nhu cầu nhập khẩu lớn nấm hương khô.

Về phân loại hàng hóa, theo bảng phân loại hàng hóa của Đài Loan, nấm hương được phân loại thành các mã hàng (HS) bao gồm:

Về chính sách nhập khẩu, nấm hương khô - có HS07123400009; mô tả tiếng Anh: Shiitake (Lentinus edodes), dried - hiện được Đài Loan quản lý bằng biện pháp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Theo đó, mỗi năm Đài Loan mở cửa cho phép nhập khẩu 288 tấn nấm hương khô. Mức thuế trong hạn ngạch hiện được áp là 25% hoặc 110 Đài tệ/kg, áp dụng mức thuế suất cao hơn.

Số lượng trong hạn ngạch được phân bổ bằng phương pháp đấu giá hạn ngạch hàng năm. Thuế suất ngoài hạn ngạch được áp dụng cho các đối tác thành viên của WTO hiện là 369 Đài tệ/kg.

Ngoài ra, nấm hương khô cũng là mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm nằm trong phạm vi áp dụng Biện pháp tự vệ đặc biệt (SSG) cho phép cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) công bố số lượng cơ sở và giá cả cơ sở thực thi biện pháp phòng vệ đặc biệt hàng năm để áp thuế bổ sung cho sản phẩm bên cạnh dòng thuế có sẵn trong trường hợp gia tăng nhập khẩu hoặc khi giá nhập khẩu giảm hơn 10% so với giá nhập khẩu tối thiểu cố định.

Nấm hương khô khi xuất khẩu vào Đài Loan cần xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ/ Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm do cơ quan quản lý nước xuất khẩu cấp (Mã quản lý 465). Nấm hương khô xuất xứ Trung Quốc bị cấm nhập khẩu (Mã quản lý MWO) vào Đài Loan và Nấm hương khô phải kiểm nghiệm thực phẩm khi nhập khẩu (Mã quản lý F01).

Về quy mô thị trường: Theo thống kê của cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan, năm 2024, Đài Loan chỉ nhập khẩu nấm hương khô từ Việt Nam và Nhật Bản, với kim ngạch nhập khẩu đạt 5,37 triệu USD, trong đó Việt Nam hiện là đối tác cung ứng lớn nhất cho Đài Loan, chiếm tuyệt đối về lượng và kim ngạch nhóm hàng này. Chi tiết như sau:

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trồng, sản xuất và thương mại mặt hàng nấm hương khô với các đối tác Đài Loan, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) công bố danh sách 10 doanh nghiệp Đài Loan được cấp quota nhập khẩu nấm hương khô năm 2025.

Danh sách này dựa trên kết quả đấu thầu (Summary List of Bid - Opening Result for the WTO Tariff Rate Quotas of year 2025 allocated through a competitive process) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp trên cơ sở công bố cấp chứng nhận của Ngân hàng Đài Loan (BOT).

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn Website doanh nghiệp Đài Loan.

Danh sách 10 doanh nghiệp Đài Loan được cấp quota nhập khẩu nấm hương khô năm 2025.

