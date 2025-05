Giá cà phê kéo dài đà giảm đến khi nào?

Giá cà phê hôm nay 30/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 30/5 ở mức 4.566 USD/tấn, giảm 0,57% (26 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 0,79% (36 USD/tấn), về mốc 4.530 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng giảm 1,01% (3,55 US cent/pound), chỉ đạt 348,4 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 giảm 1,21% (4,24 US cent/pound), về mốc 345,6 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay 29/5/2025 trong khoảng 118.200 – 118.700 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 118.200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 118.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 118.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 118.700 đồng/kg; tại Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 1118.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 118.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 118.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 118.200 đồng/kg.

Như vậy, trên hai sàn giao dịch thế giới, giá cà phê Robusta chạm mức thấp 6,5 tháng, trong khi giá cà phê Arabica giảm về mức thấp nhất 7 tuần.

Brazil đang thu hoạch vụ cà phê Arabica 2025 với năng suất giảm đáng kể theo chu kỳ. Chu kỳ hai năm một lần của cây cà phê Arabica thường xen kẽ giữa năm được mùa và năm mất mùa, và năm 2025 được dự kiến sẽ là năm có sản lượng thấp. Năng suất cà phê Arabica của Brazil nhìn chung đang nghiêng về mức thấp, đúng như các dự báo.

Trong khi các hoạt động thu hái thực tế xác nhận dự báo về một mùa vụ giảm sản lượng, thì chất lượng hạt cà phê lại cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, theo chia sẻ của các chuyên gia trong ngành.

Thời tiết khô hạn vào đầu mùa đã khiến phần lớn hạt ở phần ngọn cây phát triển kém và có kích thước nhỏ hơn bình thường. Trong khi đó, các quả cà phê chín sớm đã rụng xuống đất và có khả năng chất lượng cũng sẽ thấp hơn. Ông Jonas Ferraresso, một nhà nông học về cà phê, người tư vấn cho nông dân Brazil, ước tính khoảng 20–30% sản lượng Arabica sẽ là hạt lỗi hoặc chất lượng kém, còn lại 70–80% sẽ đạt chất lượng tốt.

Mạng lưới Thông tin Nông nghiệp Toàn cầu của USDA cũng đã điều chỉnh tăng dự báo trước đó về sản lượng cà phê Arabica của Costa Rica trong niên vụ 2024/25, tăng 18%, đạt 1,29 triệu bao. Báo cáo ước tính sản lượng sẽ ổn định trong niên vụ tiếp theo 2025/26, ở mức khoảng 1,17 triệu bao, trong đó ước tính sẽ có khoảng 1,05 triệu bao được xuất khẩu đến các thị trường tiêu dùng.

Hiện yếu tố gây áp lực lên giá là mối lo ngại về nhu cầu tiêu thụ. Một số tập đoàn lớn như Starbucks, Hershey và Mondelez International cho biết mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% tại Mỹ có thể khiến giá bán lẻ tăng và làm giảm sức mua cà phê đã rang xay trên toàn cầu. Điều này làm dấy lên lo ngại dù nguồn cung tăng, thị trường vẫn đối mặt với áp lực giảm giá do tiêu thụ chậm lại.

Các chuyên gia dự báo, nếu giá cà phê thế giới có thể phục hồi trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước mới có thể tăng thêm. Tuy nhiên, người trồng nên theo dõi sát sao diễn biến giá và thời tiết để quyết định thời điểm bán hàng.